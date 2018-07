Los mejores momentos de los premios Emmy 2015

Andy Samberg ha comenzado la ceremonia de los premios Emmy con un vídeo en el que se podía ver que se ha preparado a conciencia la gala: más de un año encerrado en un búnker para hacer maratones de todas las series nominadas.



Otro de los momentos más divertidos de la 67ª gala de los premios Emmy ha sido cuando Samberg y Seth Meyers han interpretado un 'sketch' en el que han peloteado a su antiguo jefe en 'Saturday Night Live', Lorne Michaels, ofreciéndole el premio a Mejor Jefe en la forma de una taza.



Pero la gala no se ha hecho tan tediosa y aburrida gracias a las intervenciones estelares de nominados o "entregadores" de premios. Como Ricky Gervais, que ha pedido que le prestaran un Emmy para hacerse la foto desde el escenario, ya que "nunca me darán uno".



También Jimmy Kimmel ha querido poner su grnaito de arena a la intriga y suspense que acompaña la lectura del sobre, recortando el nombre del ganador de la categoría de mejor actor de comedia. "¿Qué pasaría si dice un nombre diferente al que pone en el papel?". Kimmel ha abierto el sobre incluso antes de decir quiénes eran los candidatos, ha leído quién era el ganador, ha recortado con unas tijeras el nombre del actor premiado y se ha comido (ha hecho como que se lo comía) el papel.



Aunque sin duda los dos "momentazos" de la noche han sido cuando Julia Louis-Dreyfus le ha "robado" el Emmy a Amy Poehler. Ésta se ha tomado de una forma muy particular el no recibir el premio.



Él que sí lo ha recibido y ha subido al escenario arrastrándose literlamente ha sido Jon Hamm. No es para menos, le ha costado ocho años recibir un Emmy por su trabajo en 'Mad Men'.

Por supuesto, no ha faltado el In Memoriam que recuerda a los actores, creadores, músicos, guionistas y productores de televisión que nos han dejado en el último año.