'Juego de Tronos', 'Downton Abbey', 'The Big Bang Theory' y 'Modern Family', series nominadas en los premios Emmy 2014

'Juego de Tronos' aspira a hacerse con el gran botín en la 66ª edición de los premios Emmy gracias a sus 19 nominaciones, incluida la de mejor serie de drama, y parte como favorita en la contienda frente a miniseries como "Fargo" y "American Horror Story: Coven", con 18 y 17 candidaturas.



La lucha por el trofeo a la mejor serie de drama la completan "Breaking Bad", "Downton Abbey", "House Of Cards", "Mad Men" y "True Detective", mientras que en el terreno de comedia las aspirantes son "Louie", "Modern Family", "Orange is the New Black", "Silicon Valley", "The Big Bang Theory" y "Veep".



Los actores que se verán las caras por el premio al mejor actor de drama son Bryan Cranston ("Breaking Bad"), Kevin Spacey ("House of Cards"), Jon Hamm ("Mad Men"), Jeff Daniels ("The Newsroom"), Matthew McConaughey y Woody Harrelson, ambos por "True Detective".



Las actrices designadas en ese campo son Michelle Dockery ("Downton Abbey"), Julianna Margulies ("The Good Wife"), Claire Danes ("Homeland"), Robin Wright ("House of Cards"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex") y Kerry Washington ("Scandal").



Entre los actores secundarios, los elegidos fueron Aaron Paul ("Breaking Bad"), Jim Carter ("Downton Abbey"), Peter Dinklage ("Game of Thrones"), Mandy Patinkin ("Homeland"), Jon Voight ("Ray Donovan") y Josh Charles ("The Good Wife").



La estatuilla a la mejor actriz de reparto de drama se la jugarán Anna Gunn ("Breaking Bad"), Maggie Smith ("Downton Abbey"), Joanne Froggat ("Downton Abbey"), Christina Hendricks ("Mad Men"), Christine Baranski ("The Good Wife") y Lena Headey ("Game of Thrones").



En el apartado de comedia, los intérpretes en liza son Ricky Gervais ("Derek"), Matt LeBlanc ("Episodes"), Don Cheadle ("House of Lies"), Louis C.K. ("Louie"), William H. Macy ("Shameless") y Jim Parsons ("The Big Bang Theory").



Asimismo, las actrices reconocidas fueron Lena Dunham ("Girls"), Melissa McCarthy ("Mike and Molly"), Edie Falco ("Nurse Jackie"), Taylor Schilling ("Orange is the New Black"), Amy Poehler ("Parks and Recreation") y Julia Louis-Dreyfus ("Veep").



La colombiana Sofía Vergara aspira a su quinta nominación consecutiva, pero se quedó fuera de la lucha por el premio a la mejor actriz de reparto de comedia por su trabajo en la serie "Modern Family".



Las contendientes esta vez son Julie Bowen ("Modern Family"), Allison Janney ("Mom"), Kate Mulgrew ("Orange is the New Black"), Kate McKinnon ("Saturday Night Live"), Mayim Bialik ("The Big Bang Theory") y Anna Chlumsky ("Veep").



Las nominaciones para los actores secundarios de comedia llegaron para Andre Braugher ("Brooklyn Nine-Nine"), Adam Driver ("Girls"), Fred Armisen ("Portlandia"), Tony Hale ("Veep"), Ty Burrell y Jesse Tyler Ferguson, ambos por "Modern Family".



Otros trabajos que aspiran a dar la campanada en la gala son la película para televisión "The Normal Heart", que recibió 16 nominaciones, y "Breaking Bad", que a pesar de haber concluido su emisión en septiembre del año pasado, vuelve a la carga con el mismo número de candidaturas. En su caso regresa a la competición por los últimos ocho episodios de su quinta y última temporada.



Por detrás de ellas quedan "House of Cards", con 13 candidaturas, cuatro más que el año pasado, y "Orange is the New Black", con 12, de forma que confirma el éxito de la plataforma Netflix, que el año pasado hizo historia haciéndose con el primer premio de la Academia de la Televisión para una producción emitida en Internet. "True Detective", considerado el fenómeno televisivo del año, también obtuvo 12 candidaturas.

El anuncio de las candidaturas ha sido realizado por la actriz Mindy Kaling y el presentador Carson Daly desde el teatro Leonard H. Goldenson, sede de la Academia de la Televisión, en North Hollywood.



La 66ª edición de los Emmy, con el humorista Seth Meyers al frente, se celebrará el 25 de agosto en el Teatro Nokia de Los Ángeles (EE.UU.) y será emitida en directo por la cadena NBC.

Mejor actor protagonista en drama

Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Jeff Daniels ('The Newsroom')

Jon Hamm ('Mad men')

Woody Harrelson ('True Detective')

Matthew Mconaughy ('True Detective')

Kevin Spacey ('House of Cards')



Mejor actor secundario en drama

Aaron Paul (Breaking Bad)

Jim Carter (Downton Abbey)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Mandy Patinkin (Homeland)

Jon Voight (Ray Donovan)

Josh Charles (The Good Wife)



Mejor actriz protagonista drama

Lizzie Caplan (Masters of Sex)

Michelle Dockery (Downton Abbey)

Claire Danes (Homeland)

Julianna Margullies (The Good Wife)

Kerry Washington (Scandal)

Robin wright (House of Cards)



Mejor actriz secundaria en drama

Anna Gunn (Breaking Bad)

Joanne Froggatt (Downton Abbey)

Christina Hendricks (Mad Men)

Maggie Smith (Downton Abbey)

Lena Heady (Game of Thrones)

Christine Baranski (The Good Wife)



Mejor actor protagonista en comedia

Louis CK (Louie)

Don Cheaddle (House of Lies)

Ricky Gervais (Derek)

Matt LeBlanc (Episodes)

Jim Parsons (The Big Bang Theory)

William H. Macy (Shameless)



Mejor actriz protagonista en comedia

Mena Dunham (Girls)

Melissa McCarthy (Mike & Molly)

Edie Falco (Nurse Jackie)

Amy Poehler (Parks and Recreation)

Taylor Schilling (Orange is the New Black)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)



Mejor actriz secundaria en comedia

Julie Bowen (Modern Family)

Kate Mulgrew (Orange is the New Black)

Mayim Bialik (The Big Bang Theory)

Allison Janney (Mom)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)



Mejor actriz invitada en drama

Diana Rigg (Game of Thrones)

Allison Janney (Masters of Sex)

Margo Martindale (The Americans)

Kate Mara (House of Cards)

Kate Burton (Scandal)

Jane Fonda (The Newsroom)



Mejor actor invitado en drama

Paul Giamatti (Downton Abbey)

Robert Morse (Mad Men)

Joe Morton (Scandal)

Reg E. Cathey (House of Cards)

Beau Bridges (Masters of Sex)

Dylan Baker (The Good Wife)



Mejor drama

Breaking Bad

True Detective

Downton Abbey

Game of Thrones

House of Cards

Mad Men

Mejor comedia

The Big Bang Theory

Modern Family

Orange is the New Black

Louis

Sillicon Valley

Veep



Mejor miniserie

American Horror Story: Coven

Bonnie & Clyde

Fargo

Luther

Treme

The White Queen