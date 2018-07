...Y Heisenberg besó a la vicepresidenta

"Espera un momento, Clark Gable". Así se dirigía Julia Louis-Dreyfus hacia Bryan Cranston momentos antes de recibir su tercer Emmy consecutivo por 'Veep' en una de las presentaciones más divertidas de la noche. Julia y Bryan eran los encargados de presentar el premio al mejor actor de comedia, que de nuevo (y ya van cuatro) recogía Jim Parsons por 'The Big Bang Theory'.



Poco después, el "bigotillo" que luce Bryan Cranston debido a su obra de teatro 'All the way' no le limitó a la hora de plantarle un señor beso a la mismísima vicepresidenta de los EEUU cuando Julia Louis-Dreyfus acudía al escenario de nuevo para recoger su tercer Emmy por interpretar a Selina Meyer, un peculiar vicepresidenta.