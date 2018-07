Unos Emmy con momentos para recordar

Seth Meyers abrió la gala de la 66ª edición de los premios Emmy con un monólogo en el que aseguró que los premios "se van a cancelar porque se emiten un lunes de agosto", algo que ha ocurrido por primera vez desde 1976 y porque, según la parrilla estadounidense, si mueven una serie al lunes, poca vida le queda...



Tampoco se libraron de sus ironías las desaparecidas 'Cómo conocí a vuestra madre' o 'Juego de Tronos', de la que dijo: "Si trabajas en 'Juego de Tronos' esperas el guión como quien espera los resultados de una biopsia, sobre todo si tu personaje va a acudir a una boda...".



Meyers contaba con Beyoncé para dar un premio... pero tuvo que "conformarse" con Amy Poehler, quien luego no supo cómo presentar a Matthew McConaughey y Woody Harrelson: "los dos únicos actores sobre los que no se rumorea que aparecerán en la segunda temporada de 'True Detective'".



Siguiendo la broma con ellos, Jimmy Kimmel le dijo a McConaughey: "No perteneces a este sector, y llévate a Julia Roberts contigo de paso". después de bormear pidiendo donaciones para los actores de 'The Big Bang Theory', Seth Meyers dio paso a ruegos y preguntas, donde Jon Hamm aprovechó que salía en la tele para saludar a su familia.



También Julianna Margulies le preguntó a Meyers si ya que Maggie Smith no había cudido a la gala, se podía quedar ella con el Emmy si lo ganaba la actriz de 'Donton Abbey'. A lo que seth Meyer le respondió que ya se lo habían pedido...



Otro momentazo de la gala fue la versión musical de las sintonías de las series nominadas.



Como Sofía Vergara este año no estaba nominada a mejor actriz de comedia, decidió amenizar el discurso del presidente de la academia posando y riéndose de sí misma como nadie lo sabe hacer.