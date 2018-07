Los nominados a mejores intérpretes en drama son...

Una de las estatuillas más codiciadas por los actores que trabajan en la televisión es ésta, la de mejor actor/actriz protagonista de serie dramática. Comenzamos el reapso con ellas...



Vera Farmiga ('Bates Motel')

Una revisión del clásico de Alfred Hitchcock ha hecho que Vera Farmiga sea una de las firmes candidatas a este galardón, gracias a su interpretación de una celosa, controladora y manipuladora Norma Bates en la serie de A&E.



Connie Britton ('Nashville')

Una de las series revelación de la temporada en las networks fue 'Nashville'. El duelo de divas del 'country' que protagoniza Connie Britton y Hayden Panettiere ha hecho que la actriz opte a un Emmy por su interpretación en este drama musical de ABC.



Claire Danes ('Homeland')

La ganadora del Emmy en esta categoría el año pasado es de nuevo la firme candidata a volver a subir al escenario para recoger un nuevo galardón por su interpretación de Carrie Mathison en el drama de Showtime.



Michelle Dockery ('Downton Abbey')

La serie inglesa creada por Julian Fellowes es todo un éxito en EEUU. Esta año cuenta con 14 candidaturas en los premios Emmy, entre ellas la de mejor actriz para Michelle Dockery.



Robin Wright ('House of Cards')

La serie de Netflix ya se ha ganado un puesto en la historia de la televisión por el mero hecho de estar nominada, ya que es la primera serie de un portal televisivo no tradicional en contar con varias categorías en los Emmy.



Elisabeth Moss ('Mad Men')

Pese a estar nominada durante varios años, su interpretación de Peggy Olsen todavía no cuenta con el reconicimiento de la academia. ¿Será este su año?



Kerry Washington ('Scandal')

Sin duda, ha sido la nominación sorpresa de este año. Washington protagoniza el último éxito de Shonda Rhimes, la creadora de 'Anatomía de Grey'.



Continuamos nuestro repaso con los actores nominados en la categoría de mejor interpretación masculina en drama...



Kevin Spacey ('House of Cards')

El compañero de reparto de Robin Wright protagoniza una de las series revelación de la temporada. Spacey está soberbio en el papel de un político sin escrúpulos que rompe la cuarta pared con el espectador.



Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Poco más se puede decir ya de la sublime interpretación de Cranston en la serie del momento que dirá su adiós una semana después de la entrega de los premios. Sería el cuarto Emmy por su Walter White.



Jeff Daniels ('The Newsroom')

Jeff Daniels clava el papel de presentador estridente, arrogante y pedante que es Will McAvoy.



Hugh Boneville ('Downton Abbey')

El actor que da vida a Robert Crawley repite nominación, aunque es poco probable que suba a recoger el Emmy.



Damian Lewis ('Homeland')

Su interpretación de Nicolas Brody en 'Homeland' ya le ha valido múltiples reconocimientos, entre ellos el Emmy en esta misma categoría el año pasado. ¿Repetirá en esta edición?



Jon Hamm ('Mad Men')

Don Draper es el eterno candidato a ganar este premio. Hamm protagoniza una de las series más aclamadas por la crítica, pero se le resisten aún los premios por su interpretación del publicista de Madison Av.