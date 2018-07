La 65º edición de los premios Emmy, la más vista en ocho años

Los Óscar de la televisión americana consiguieron reunir a 17, 6 millones de espectadores frente a las pantallas. La gala, emitida en Estados Unidos por la cadena CBS, alcanzó niveles de hasta 4,9 de rating. Convirtiéndose en la edición más vista desde 2005.



La ceremonia, retransmitida desde el Teatro Nokia de Los Ángeles, fue presentada por el actor Neil Patrick Harris. Los triunfadores de la noche no fueron muy sorprendentes, los favoritos ('Modern Family', 'Breaking Bad' y 'Behind The Candelabra') que llevaban sonando desde las nominaciones como ganadores se llevaron sus respectivos Emmys a casa.



'Behind The Candelabra' (HBO) fue la vencedora absoluta, con ocho técnicos (de la gala de los Emmy creativos celebrada el fin de semana anterior) y los conseguidos esa noche. Supuso también un triunfo para Michael Douglas y a Steven Soderbergh que se llevaron sus primeros Emmys, igual que el director David Fincher por su serie para Netflix 'House of Cards'.