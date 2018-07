'Behind the Candelabra' triunfa en los Emmy creativos

Los premios más importantes de la televisión, los Emmy, se entregará el próximo domingo 22 de septiembre. Antes de la ceremonia que tendrá lugar en el Nokia Theater de Los Ángeles, la academia ha entregado este domingo los Creative Arts Emmys Awards 2013, los correspondientes a categorías como mejor vestuario, música o montaje y otras menos técnicas como actores invitados o mejor casting.



La TV movie de HBO 'Behind the Candelabra' fue la clara triunfadora de la noche, al recoger 8 de los 9 premios a los que optaba, entre ellos Mejor reparto de miniserie o película para televisión, dirección artística, maquillaje y vestuario. Le siguen la 66 Ceremonia de los Tony y 'Boardwalk Empire' como los siguientes en cuanto a número se refiere, con 4 premios ganados en la noche de ayer.



La superproducción de HBO 'Juego de Tronos' ha recogido dos galardones, el de maquillaje y efectos especiales.



El premio al mejor reparto de una serie de drama ha sido para 'House of cards' (Netflix), cuyos actores principales, Kevin Spacey y Robin Wright, también optan al Emmy a mejor actor y actriz protagonista el próximo domingo.



Esta misma categoría pero en comedia fue a parar a manos de '30 Rock'. La serie de NBC se despidió este pasado mes de enero.



Otro de los premios que se entrega en esta ceremonia es el de los actores invitados. Carrie Preston recogió su Emmy a la mejor actriz invitada por su papel de Elsbeth Tascioni en 'The Good Wife'. Dan Bucatinsky recoge el mismo premio en la categoría masculina por su interpretación del periodista James Novak en 'Scandal'.



En comedia, Bob Newhart ha sido reconocido como el mejor actor invitado por su participación en 'The Big Bang Theory' y Melissa Leo ha recibido el mismo premio en la categoría femanina por su cameo en 'Louie CK'.