'Modern Family' y 'Homeland', las grandes triunfadoras en los Emmy

Las series 'Modern Family' y 'Homeland' consiguieron la noche del domingo los principales galardones de la 64ª edición de los premios Emmy, al alzarse con los trofeos en las categorías de mejor serie de comedia y mejor serie dramática, respectivamente.



La 64ª edición de los premios Emmy ha comenzado poniendo una sonrisa a los espectadores. Los premios en la categoría de comedia han estado más repartidos que otros años. 'Modern Family' ha vuelto a arrasar llevándose cuatro de cuatro: mejor comedia, mejores actores de reparto (Julia Bowen y Eric Stonestreet) y mejor dirección (Steven Levitan).



Pero la sorpresa ha venido de la mano de los mejores actores de comedia: John Cryer y Julia Louis-Dreyfus relevan a Jim Parsons y Melissa McCarthy como mejor actor y actriz de comedia por sus interpretaciones en 'Dos Hombres y Medio' y 'Veep', respectivamente.



La marcha de Charlie Sheen y la llegada a la serie de Ashton Kutcher cambió las tornas y los guionistas dieron mayor peso a su personaje, según admitió el propio Cryer, tremendamente sorprendido por su elección. "Algo ha ido terriblemente mal", manifestó sobre el escenario ante la mirada cómplice de Alec Baldwin y el gesto incrédulo de Louis C.K. "Esto es una locura", añadió.



Julie Bowen recogió el Emmy a la mejor actriz de reparto en la categoría de comedia por su trabajo en la serie 'Modern Family', galardón al que aspiraba su compañera, Sofía Vergara. "Dios bendiga a Sofía Vergara", exclamó Bowen desde el escenario con su premio. "Sé que eres más joven que yo pero quisiera ser como tú cuando sea mayor", dijo con una sonrisa.



'HOMELAND': MEJOR DRAMA, GUIÓN Y ACTORES

'Homeland' dio la sorpresa al superar a rivales como 'Breaking Bad' o 'Mad Men', que hasta esta noche llevaba cuatro premios Emmy consecutivos. Una victoria hoy para 'Mad Men' hubiera supuesto batir todos los récords en el campo de mejor drama. Este premio Emmy es el primero que recibe una serie de Showtime como mejor serie.



El episodio piloto de 'Homeland' se impuso a tres capítulos de la quinta temporada de 'Mad Men' (entre ellos, "The other woman") y a uno de 'Downton Abbey'. También han recogido un Emmy sus actores protagonistas: Claire Danes (segunda estatuilla) y Damian Lewis, que contra todo pronóstico le ha arrebatado el cuarto Emmy a Bryan Cranston ('Breaking Bad') y ha vuelto a dejar sin galardón a Jon Hamm ('Mad Men').



"No creo que el arte haya que juzgarlo pero he venido por si acaso había suerte", dijo Lewis. "Yo también estaba convencido de que Bryan iba a ganar", apuntó.



'Mad Men' se ha fue con las manos vacías, al igual que 'The Good Wife' o 'Dexter'. No ha sido el caso de 'Breaking Bad', que aunque partía como favorita para llevarse algún premio gordo tras su esperada vuelta, ha sido la interpretación de Aaron Paul como Jesse Pinkman la que ha concedido el único Emmy a la serie de AMC.



'Juego de Tronos' también recogió seis premios, todos ellos en categorías técnicas, como mejores efectos visuales y mejor vestuario, en la gala de los Creative Arts Emmy celebrada la semana pasada.



'Downton Abbey' y 'Boardwalk Empire' tampoco se fueron con las manos vacías: la actriz Maggie Smith recobió un Emmy por su papel de Violet y la mejor dirección fue para la serie de HBO.