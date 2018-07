'Game Change' triunfa en la categoría de miniserie

Hasta cuatro veces se escuchó el nombre de 'Game Change' en el escenario del Teatro Nokia de Los Ángeles donde se ha celebrado esta madrugada la 64ª edición de los premios Emmy: mejor telefilme o miniserie, mejor director (Jay Roach), mejor guión (Danny Strong) y mejor actriz (Julianne Moore). Julianne Moore, cuyo retrato de Palin no gustó en absoluto a la republicana, dijo que este premio "da validez" a su trabajo.



La miniserie 'Hatfields and McCoys', sobre el enfrentamiento entre dos familias rivales al término de la Guerra de Secesión, también obtuvo el reconocimiento de su actor principal, Kevin Costner, que recibió el Emmy al mejor actor en esta categoría.



"Gracias a la gente que se reunió frente al televisor para ver esta historia de rivalidades. A los que no la habéis visto: gracias a Dios por las repeticiones", manifestó Costner.

Constance le volvió a dar una alegría a Jessica Lange con un nuevo premio. Lange recogió el Emmy a la mejor actriz por su papel en 'American Horror Story', un premio que en categoría masculina fue a parar a otro viejo conocido de la gran pantalla, Tom Berenger ('Hatfields & the McCoys').



En el ramo de los reality shows, el programa de Discovery Channel 'The Amazing Race' se llevó el premio al mejor show de realidad competitivo, mientras que el presentador Tom Bergeron, de la competencia de baile 'Dancing With the Stars' fue premiado como mejor anfitrión.