Sáez Carral: "Estoy muy contento de cómo ha quedado la adaptación de 'Apaches'"

"Para la adaptación de 'Apaches' no quería estar yo solo, el trabajo del escritor es solitario pero el de guionista no; la televisión tiene un ritmo diferente. Cuando estás escribiendo una novela, estás tu solo, pero el trabajo de guión es en equipo", explica Miguel Sáez Carral sobre los papeles de escritor y guionista. Carral ha trabajado en ambos lados, ya que es conocido por su trabajo en series como 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Al salir de clase'.



Muy pronto, Antena 3 estrenará la serie basada en su novela, de la que Sáez Carral también es guionista y productor. "Estoy muy contento de cómo ha quedado la adaptación. La novela 'Apaches' está escrita en primera persona, pero eso no podía ser así para la televisión. Durante la adaptación, creía que había personajes que tenían suficiente importancia como para que no aparecieran en la serie, así que les hemos dado voz propia: lo que en la novela es en voz en off, en la serie el espectador podrá ver lo que ocurre".



Otras de las novelas que muy pronto podrán verse en la televisión serán los clásicos de Pérez Galdós y Cervantes: 'Fortunata y Jacinta' en Atresmedia y 'Novelas Ejemplares' en TVE. "Me sentí feliz por la noticia, porque es mi novela favorita, que me he leído ya mas de tres veces", dice sonriendo Javier Holgado, responsable de la adaptación de la novela de Galdós. "Creo que es la primera vez que en España hacemos un remake de una serie", explica refiriéndose a la primera adaptación hecha por Mario Camus en los 80 para TVE.



Felipe Mellizo ha hablado cómo ha sido el proceso de adaptación de las 'Novelas Ejemplares' de Cervantes: "No podemos hacer una adaptación fiel al cien por cien, son las ataduras que tienen las adaptaciones en cuanto a producción. Además, hay novelas que para llevarlas a televisión hay que oxigenarlas para hacerlas más 'accesibles' al espectador, pero ahí reside el otro debate: hasta qué punto puedo modificar la obra de Cervantes o de cualquier otro autor".