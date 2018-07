Estreno de 'Bajo Sospecha' en el FesTVal de Vitoria

En palabras de su protagonista, Yon González, no podemos perdernos 'Bajo Sospecha' porque es “una serie muy fresca, muy bonita visualmente con unos planos maravillosos e impresionantes exteriores" que habla de una realidad que desgraciadamente está a la orden del día como es la desaparición de una niña.



Esta nueva ficción contará con 10 capítulos en esta primera temporada, repleta de intriga y misterio que mantendrá en alerta al espectador, al igual que a los propios actores quiénes desconocen por el momento la identidad del culpable.



Desde Bambú Producciones han querido dejar claro que 'Bajo Sospecha' es una serie única que no tiene que ser comparada con otras producciones: "Queremos que sea una serie original y que el espectador no la vea como una copia de a otras ficciones policiacas o de misterio".



Así es 'Bajo sospecha':

El día de su primera comunión, Alicia Vega, una niña de 7 años, desaparece sin dejar rastro. Tras dos semanas de intensa búsqueda, la policía solo tiene una cosa clara: el culpable es uno de los invitados a la ceremonia y miembro de la familia de la niña.



Ante este desagradable hecho, los agentes Víctor y Laura se hacen pasar por matrimonio y se infiltran en el pueblo con el objetivo de acercarse a la familia Vega y al resto de sospechosos.



Pero el tiempo juega en su contra y encontrar al culpable resultará más complicado de lo que ellos imaginaban. Y es que la familia de la pequeña ha tejido una red de secretos difícil de desenmarañar para llegar a la verdad.