'Imperium' es "una historia de mafia, pero en la Antigua Roma"

"La gente que no haya visto 'Hispania', podrá ver 'Imperium' desde el minuto uno, como una serie nueva", aclara Jesús Olmedo. Su personaje Marco será uno de los que más cambie en 'Imperium', el 'spin-off' de 'Hispania. Aunque Pepe Sancho no está muy de acuerdo en llamarla así: "No me gusta llamarlo 'spin-off' porque ahora es en Roma y ya no se trata de ampliar territorios. Ahora es dentro de lo que será el futuro Imperio, quitarse enemigos".

Ya no se trata de ampliar territorios sino de quitarse enemigos

"Es una historia de mafia, pero en la Antigua Roma", resume Nathalie Poza acerca del argumento de 'Imperium', donde se podrán ver personajes conocidos en 'Hispania' como Claudia, Marco o Galba.

GRAN ACOGIDA EN EL FESTVAL DE VITORIA

La alfombra verde del FesTVal de Vitoria se convirtió anoche en una particular Vía Augusta llena de gente apoyando entre gritos y flashes a sus ídolos. Los actores de 'Imperium' se dieron un baño de masas al más puro estilo romano antes de entrar a un Tetro Principal lleno de espectadores con ganas de ver el estreno de la nueva serie de Antena 3.

"Me parece de mucho valor y riesgo lo que está haciendo el FesTVal de Vitoria. Creo que es un gran escaparate para la profesión", comenta Olmedo sobre el festival de televisión de Vitoria. "Está muy bien que haya un festival dedicado a la televisión, porque hay muchos dedicados al cine, pero de la televisión muy pocos", reitera Pepe Sancho.