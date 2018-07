"'La Embajada' no sólo habla de política, sino también de hasta dónde somos capaces de llegar"

En la II edición del FesTVal de Primavera, que este año se celebra en Albacete, se ha presentado ante la prensa asistente la nueva serie de Antena 3, 'La Embajada'. Belén Rueda, Abel Folch, Tristán Ulloa, Alicia Borrachero y Maxi Iglesias han acudido al FesTVal para hablar de la nueva Serie Atresmedia, producida por Bambú Producciones.

"Siempre apostamos por algo que aporte más a la ficción española, que nuestra ficción ya está traspasando fronteras. 'La Embajada' no solo habla de política, sino también de hasta dónde somos capaces de llegar por nuestros objetivos", ha dicho Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia, en la presentación de 'La Embajada'.

"'La Embajada' es un reto para nosotros, porque nos "salimos" de lo que tradicionalmente hemos hecho, como son series de época y thriller, y encima ambientada en una época como es la actual", comenta sobre la nueva Serie Atresmedia Ramón Campos, de Bambú Producciones.

'La Embajada' es un thriller sobre conspiración, ambición, lujo e infidelidad. Luis Salinas se convierte en el nuevo Embajador de España en Tailandia tras el fallecimiento de su predecesor.Nada más llegar, verá que los pasillos de la embajada esconden irregularidades que se empeñará en atajar. Cuando lo haga, se encontrará con una oposición que amenazará con destruir a su familia. Habrá quien intente acabar con su matrimonio con Claudia, y no ayudará que ella tenga un desliz nada más llegar a Bangkok.

Belén Rueda sigue sorprendiéndose con los guiones de la serie: "Cuando me llegó el primer guión me sorprendió mucho y me sentí como si fuera una espectadora. Y así me sigue pasando con los nuevos guiones, algo que es muy complicado porque enseguida te implicas en el proyecto".

"El cónsul está atrapado en esta espiral de la corrupción, de donde ya no puede escapa", dice Tristán Ulloa sobre su personaje. Abel Folch reconoce que dejó un trabajo en Barcelona por este proyecto: "Lo que leí en los dos primeros guiones que me mandaron fue maravilloso, así que dejé la obra de teatro que hacía en Barcelona, porque era una proyecto que no podía dejar pasar".