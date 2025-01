Zoe Saldaña se sincera sobre su dura infancia en República Dominicana y lidiar con el TDAH, la dislexia y el bullying

Zoe Saldaña se encuentra en un punto álgido en su carrera profesional como actriz. Llega de triunfar en la gala de los Globos de Oro ganando el premio a mejor actriz por su interpretación en la película Emilia Pérez, en la que interpretó el papel de Rita Mora. Pero, además, también ha sido nominada al Oscar por este trabajo que comparte junto a Karla Sofía Gascón y Selena Gomez.

En medio de este dulce momento, la actriz se ha expresado con franqueza sobre los momentos más traumáticos de su vida personal y lo que supuso para ella antes de alcanzar la fama en la industria de Hollywood.

Las actrices de Emilia Pérez | Gtres

Zoe, quien creció en la ciudad de Nueva York, se ha abierto por completo en la edición de febrero de Harper's Bazaar sobre su difícil infancia. La actriz, comienza relatando lo duro que fue para ella la pérdida de su padre y cómo eso afectó a los cimientos de su familia.

"Dejamos de lado todos esos pequeños placeres de la vida que uno disfruta durante el día y que nos obligan a calmarnos. Recuerdo que mi madre solía usar pintalabios rojo y solía caminar con pantalones cortos y pantalones ajustados", explica Zoe. "Ella siempre estaba impresionante y siempre coqueteaba con mi padre, y en el momento en el que falleció, ella no se levantaba de la cama durante días".

Su madre sufrió una fuerte depresión y tuvo que hacer todo lo posible para poder mantener a sus hijas, por ello tomó la decisión de mandarlas con unos familiares a República Dominicana, de donde es su familia originaria.

Zoe expresa que se le hizo complicado el cambio de aires y ha expresado en la entrevista que no encajaba en su nuevo colegio: "No puedes hablar inglés, tienes que hablar en español. Y los niños te acosaban porque no te entendían", narra Zoe. "No fuimos pequeñas víctimas. Nosotras respondimos al acoso, pero los niños siguieron acosándonos más fuerte, porque todos se entendían entre ellos", continúa diciendo.

Zoe sentía una gran tristeza por dentro al no poder comprender la maldad de los niños, pero esto no fue lo único con lo que tuvo que lidiar. La actriz creció con TDAH y dislexia, lo que dificultó mucho más todos estos cambios.

"Siempre estaba fuera de lugar. Cuando tienes un niño que tiene TDAH, es disléxico y tiene tanta energía que no se queda quieto, el niño no es capaz de escuchar, piensas que lo hace a propósito", confiesa. "Recuerdo que me preguntaba: ¿Por qué no encajo? ¿Por qué hago esto?. Me ponía muy triste y me hacía sentir muy aislada".

Zoe también ha revelado que su salvación han sido las mujeres empoderadas, considerando como mentoras a muchas de ellas: "Mi vida siempre ha sido salvada, una y otra vez, por personas que me han acogido, guiándome, criándome y educándome'".

Aparte de la entrevista, la actriz ha posado en una sesión fotográfica impactante para la portada de la revista, donde se la puede ver posar con transparencias y un vestido muy sensual.