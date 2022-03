Mientras la guerra de Ucrania y Rusia continua devastando el país que dirige Volodímir Zelenski, diversas personalidades de Hollywood han mostrado su apoyo públicamente al pueblo ucraniano. Otros han pasado a la acción y han mandado recursos a la nación europea, tal y como han hecho Mila Kunis y Ashton Kutcher.

Las estrellas fueron de las primeras en responder al llamamiento de auxilio que lanzaban los dirigentes ucranianos en los primeros momentos de la invasión rusa. Así, crearon un fondo para recaudar a través de GoFundMe un mínimo de 30 millones de dólares. El objetivo es que este dinero se distribuya entre las ONG del territorio ucraniano para facilitar la llegada de recursos.

Estos suministros estarán destinados a soportes básicos y a viviendas para los desplazados, que ya son más de 10 millones desde que comenzó la guerra, incluidos unos 3,4 millones de refugiados que han huido a países fronterizos, según el último recuento de la ONU.

El matrimonio aportó de su bolsillo 3 millones de dólares y Kunis, la cual nació en Ucrania se mostró muy concienciada: "Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mi familia y por mí, pero hoy más que nunca me he sentido orgullosa de ser ucraniana. La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero ser fuerte y valiente no significa que no seas digno de apoyo. Necesitamos apoyar al pueblo de Ucrania. Por favor, ayúdenos".

Las palabras de Volodímir Zelenski que elogian a Mila Kunis y Ashton Kutcher

Desde entonces, han publicado actualizaciones de la iniciativa en sus redes sociales así como en la página de GoFundMe. Los fans se alegraron al saber que habían superado el objetivo y que ya habían reunido 35 millones de dólares. Por ello, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no ha dudado en agradecérselo.

"Aston Kutcher y Mila Kunis estuvieron entre los primeros en responder a nuestro dolor. Ya han recaudado 35 millones de dólares y lo están enviando a Airbnb y FlexPort.org para ayudar a los refugiados ucranianos. Agradecemos su apoyo. Estoy impresionado por su determinación. Ellos inspiran al mundo", ha elogiado en una videollamada.

