Vídeo en exclusiva de Priscilla: La prohibición que hacen a la mujer de Elvis al llegar a Graceland

Sofia Coppola está al frente de Priscilla, su nueva película que llega a los cines este 14 de febrero donde relata el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde cuando se conocieron en una base militar alemana, hasta su convivencia en una finca de ensueño en Graceland.

La cinta, basada en la autobiografía Elvis and Me, escrita por la propia Priscilla Presley, está protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown) y la estrella de Euphoria, Jacob Elordi, en el papel de Elvis Presley.

En este avance podemos ver un trocito de la película, un instante en el que aparece Priscilla en Graceland, la icónica mansión del rey del Rock and Roll. Primero la vemos sorprendida con el regalo de un precioso perro y, después cómo habla por teléfono con Elvis, quien no puede estar al lado de su esposa porque estaba grabando.

Aunque, al final del vídeo, vemos cómo hacen a la joven una prohibición: "No puedes invitar a nadie a Graceland. No se permiten desconocidos".

Cailee Spaeny y Jacob Elordi en Priscilla | A24

Priscilla tuvo su premiere mundial en el último Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la joven actriz Cailee Spaeny ganó la Copa Volpi a la Mejor Actriz y se ha podido ver recientemente en el BFI London Film Fest, además de ser uno de los platos fuertes del New York Film Festival.

Sinopsis

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu se encuentra con Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll. Su genuina conexión inicial les lleva a pensar que están hechos el uno para el otro, y así surge una gran amistad y un apasionante flechazo que dará lugar a una relación en la que ambos creen que ninguno volverá a sentirse solo.