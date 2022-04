Ya está disponible el primer tráiler de '365 días: Aquel día', la continuación del sorprendente éxito que lanzó Netflix en 2020. Esta película erótica atrajo a numerosos fans a seguir la historia de Laura, interpretada por Anna-Maria Sieklucka, y Massimo, a quien da vida el actor italiano Michele Morrone.

En '365 DNI' ('365 días'), Massimo, quien es un jefe de la mafia siciliana, retiene a esta ejecutiva con el fin de que se enamore de él. Su estreno no pasó desapercibido y generó polémica, sin embargo, también audiencia y ahora se ha anunciado la fecha de su estreno.

Los espectadores podrán ver cómo continúa la trama el próximo 27 de abril: "Vuelven Laura y Massimo, más apasionados que nunca. Pero la relación se complica por las obligaciones familiares de Massimo y por la aparición de un misterioso hombre en la vida de Laura, que está decidido a ganarse su confianza y su corazón, cueste lo que cueste", adelanta la sinopsis.

Las primeras imágenes, que tienes disponibles en el vídeo de arriba, muestran a Laura y Massimo casándose, pero, tal y como dice la descripción del film, la presencia de otro hombre amenaza la estabilidad de la pareja y el surgimiento de un triángulo amoroso.

Massimo y Laura en '365 DNI' | Netflix

La película vuelve a tener acento polaco detrás de las cámaras. De nuevo, está dirigida por Barbara Bialowas, acompañada de su mano derecha, Tomasz Mandes, y con guion de Blanka Lipinska, la autora de las novelas en las que se inspiran las dos cintas, las cuales tendrán una tercera parte.

La secuela de '365 días', en medio de las críticas y las comparaciones

Su historia no ha pasado desapercibida para muchos, pues hay quienes ven demasiadas similitudes con 'Cincuenta Sombras de Grey'. Pero no se quedan ahí las críticas, ya que no fue bien recibida en su momento por romantizar el secuestro y la violación. Así, sus escenas de sexo desataron la polémica por ser tan explícitas.

