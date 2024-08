El sindicato: El vínculo como padres que ha unido a Halle Berry y Mark Wahlberg durante el rodaje

Halle Berry y Mark Wahlberg han encontrado un vínculo especial fuera de la pantalla mientras trabajaban juntos en la película El Sindicato, la comedia de acción recientemente estrenada en Netflix. Además de compartir el protagonismo en esta película de acción y espionaje, ambos actores descubrieron que tienen mucho en común cuando se trata de ser padres, lo que influyó en su relación profesional y en la interpretación de sus personajes.

En una reciente entrevista con Audacy, Wahlberg ha elogiado la habilidad de Berry para equilibrar su vida como madre y actriz, diciendo: "Está bastante claro: ella es madre ante todo. Los niños son su máxima prioridad… para asegurarse de que pueda equilibrar todas esas cosas y esta carrera y ser Halle Berry, pero convertirse en Roxanne y hacer todas esas cosas. Y sé que no es fácil, pero ella hace que parezca fácil".

Por su parte, Berry también quedó impresionada con el compromiso de Wahlberg hacia su familia. La actriz ha recordado momentos en el set donde Wahlberg priorizaba a sus hijos incluso en medio de las grabaciones: "Si uno de sus hijos llamaba en ese momento, estábamos esperando para ir y él decía algo como: Hola... Es incansable en eso. Está muy disponible para sus hijos".

Ambos actores también han reflexionado sobre cómo la paternidad ha influido en sus carreras. Wahlberg ha comentado: "Aún lo intento, ya sea con mi familia o con mi fe, sigo intentando mantener esa integridad artística, si es algo que quiero hacer, aunque tenga que dar algunas explicaciones y tratar de suavizar un poco la situación. Pero a medida que me hago mayor, también he aceptado ser mayor, interpretar a un padre".

Berry por su parte ha compartido un sentimiento similar, añadiendo que ser madre ha cambiado su perspectiva, pero no ha limitado su carrera artística: "Siento lo mismo. Sin duda me cambió como madre, pero también me conectó con el hecho de que no me preocupa lo que mis hijos piensen sobre lo que hago. Ya sabes, si no es apropiado para que lo vean, entonces no lo ven".

"Sigo haciendo lo que quiero hacer como artista. Quiero inculcarles que tienen que seguir sus propios sueños, seguir su pasión, hacer lo que los motiva. Y parte de ser madre no significa que sea solo una madre, eso me define. Sigo siendo una artista. Sigo siendo una mujer. Sigo teniendo aspiraciones más allá de ser madre", ha concluido la actriz.

Al parecer, El Sindicato no solo es una película que combina acción y comedia, sino también un proyecto que ha permitido a dos estrellas de Hollywood conectar a un nivel personal profundo, llevándolos a una mayor comprensión y respeto mutuo, tanto como actores como padres.