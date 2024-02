¡¿Romeo y Julieta?! Tom Holland sorprende anunciando su nuevo proyecto y es un cambio de rumbo

Tom Holland hizo saltar todas las alarmas de los fans de Marvel al comunicar en redes sociales que el martes daría un "gran anuncio". Se esperaba que el intérprete arrojase luz sobre SpiderMan 4, un proyecto que Sony Pictures y Marvel Studios todavía no ha confirmado de forma oficial. Sin embargo, la noticia era que Holland protagonizará una nueva versión de Romeo y Julieta, el clásico de William Shakespeare, en el West End londinense.

Jamie Lloyd dirigirá la obra de teatro, lo que hace presagiar que le dará un enfoque minimalista como ya hizo con Cyrano de Bergerac, The Seagull (La gaviota) y A Doll's House (Una casa de muñecas), según apunta Variety. La función se representará por un tiempo limitado de 12 semanas comenzando en mayo, en el Duke of York's Theatre y las entradas saldrán a la venta el 13 de febrero.

La producción se anuncia como "una nueva y vibrante visión de la inmortal historia de Shakespeare sobre artistas de la palabra, poetas, amantes y luchadores".

"Tom Holland es uno de los actores jóvenes más grandes y emocionantes del mundo", apuntó por su parte Lloyd en un comunicado, dando la bienvenida al actor en su vuelta al West End, donde debutó con 12 años protagonizando Billy Elliot: El musical.

Holland ha dado el anuncio en sus redes sociales pero aún no se sabe con quién compartirá escenario, ni siquiera quién interpretará a su desventurada enamorada (aunque los fans lo tienen claro en su publicación: "si Julieta no es Zendaya nos amotinamos"). A lo largo de su recorrido, la compañía de Lloyd ha atraído a numerosas estrellas cinematográficas como James McAvoy, Tom Hiddleston, Jessica Chastain o Emilia Clarke, a las que ahora se suma el actor de The Crowded Room, Uncharted y Cherry.