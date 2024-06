¿Por qué el gato de Un lugar tranquilo: Día 1 no maúlla en toda la película? Su director responde

Un lugar tranquilo: Día 1 llegaba este viernes 28 de junio a los cines. La película protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn es una estupenda precuela que nos da más contexto de cómo llegaron a la Tierra los alienígenas que más tarde se las harían pasar canutas a Emily Blunt, John Krasinki y familia.

La cinta, dirigida por Michael Sarnoski, junto a quien John Krasinski ha desarrollado el guión, consigue emocionar en muchos momentos al espectador y encandila con la belleza de sus atormentados personajes principales, interpretados por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn (que sí, es Eddie Munson de Stranger Things).

Si ya la has visto, seguro que te habrás hecho alguna que otra pregunta sobre Frodo, el gato que acompaña al personaje de Lupita. Si aún no has visto la película, tranquilo porque esta noticia NO CONTIENE SPOILERS sobre ninguna trama principal.

Lupita Nyong'o en Un lugar tranquilo: Día 1 | Paramount Pictures

¿Por qué razón el gato no maúlla en toda la película? Sí, sabemos que esa es una de las preguntas que te has hecho. Pues bien, en una entrevista con The Hollywood Reporter Michael Sarnoski ha dado una respuesta.

El director asegura que el gato "sí que maúlla un par de veces". Pese a esta afirmación, sigue explicando que le gustó la idea de que "es un gato de servicio y, desde el principio, ella dice: Oye, cállate. Casi ha entrenado al gato para que no moleste a nadie en el centro de cuidados paliativos donde reside".

"Leí un estudio sobre cómo muchos de los maullidos de los gatos son comportamientos aprendidos. Así es como se comunican con los seres humanos. Cuando los gatos están solos, no maúllan tanto. Entonces pensé que cuando ocurra el apocalipsis y todos se hayan ido, tal vez serían capaces de mantenerlo bajo control. También sentí que los gatos son depredadores naturales y silenciosos. Verían a estos extraterrestres y verían lo que están haciendo, comprenderían su naturaleza depredadora y se darían cuenta: Oh, será mejor que me quede callado".