Megan Fox explota tras ser acusada de obligar a sus hijos a vestir con "ropa de niña": "Es puro abuso infantil"

Megan Fox es una de las bellezas más famosas de Hollywood, a pesar de que la actriz ha afirmado que sufre dismorfia corporal, como puedes ver en el vídeo. Fox, además de actriz, también es madre de 3 hijos que nacieron en 2012, 2014 y 2016 y que comparte con su exmarido, el actor de 'Sensación de vivir' Brian Austin Green, con quien estuvo casada 11 años hasta que se divorciaron en 2021.

En alguna ocasión, hemos podido ver a la actriz de 'Jennifer's Body' paseando junto a sus hijos que vestían ropa de color rosa y algún vestido, sin embargo, eso no parecía causar ningún problema hasta ahora, cuando Robby Starbuck ha acusado a Fox de forzar a sus hijos a vestir con lo que él ha denominado como "ropa de niña". Starbuck es director, productor y en 2022 se presentó al Congreso de Estados Unidos y ahora ha publicado una serie de tweets en su cuenta de Twitter realizando dichas acusaciones.

"Estos son los hijos de Megan Fox. Solíamos vivir en la misma comunidad cerrada y nuestros hijos jugaban en el parque. Vi a dos de ellos tener un colapso total diciendo que su madre los obligó a usar ropa de niña mientras su niñera intentaba consolarlos. Es puro abuso infantil. Rezo por ellos", ha escrito junto a una imagen en la que aparece la actriz paseando con sus hijos.

"Más contexto: esto fue hace unos 5 años, por lo que eran más jóvenes que en esta foto. Hubo otro testigo más, además de la niñera, cuando los niños hicieron esto. Comenzó con uno y el otro intervino. El tercer hijo no estuvo involucrado", ha comentado.

Para después añadir: "Sabíamos que California no haría nada al respecto porque el estado celebra estas cosas y ella es famosa. Lo más extraño de esto: una vez trabajé con Megan en una pequeña sesión de fotos aproximadamente un año antes de que ella se mudara a nuestra comunidad y ella fue muy amable conmigo, así que me sorprendió cuando esto sucedió más tarde. Simplemente una situación muy extraña, pero claramente esos niños no estaban contentos".

"Nunca dije nada públicamente porque eran muy jóvenes y pensé que se detendría porque estaban expresando verbalmente el deseo de usar 'ropa de niño'. Nos mudamos a Tennessee poco después y vi esta foto de los chicos en internet esta semana. Es realmente triste, no se detuvo en aquel momento y desearía que hubiéramos podido hacer más, pero realmente no había nada que pudiéramos hacer en California", ha continuado Starbuck.

"Me di cuenta de que alguien escribió diciendo que solo uno de sus hijos ha usado ropa de niñas, eso no es cierto. Mirad la foto de abajo", ha publicado junto a otra fotografía de Megan junto a dos de sus hijos.

El tweet ha llamado la atención del CEO de Twitter, Elon Musk quien ha comentado: "!", a lo que Starbuck ha añadido: "Es realmente horrible. Fue hace unos 5 años, por lo que los 2 involucrados eran incluso más jóvenes de lo que aparecen aquí. Me resistí a compartir esto antes por lo jóvenes que eran y sabiendo que California no haría nada al respecto. Es trágico. Mándame un mensaje por cierto, tengo una idea para luchar contra esta ideología.".

Cuando un usuario le ha preguntado si conocía si alguno de sus hijos se siente identificado como chica, Robby ha contestado: "Ninguno de ellos se sentía así hace 5 años cuando estaban a nuestro alrededor. Jugaban con mis hijos regularmente en el parque dentro de nuestra comunidad y, a menudo, solo eran nuestros hijos y sus hijos. Siempre estaban con su niñera y nunca les vimos felices con ropa de niñas cuando las usaban".

Megan Fox ha respondido rápidamente a las acusaciones en una publicación en su cuenta de Instagram en la que ha escrito: "Hola @robbystarbuck, realmente no quiero prestarte esta atención porque claramente eres un cazador de influencias, pero déjame enseñarte algo... Independientemente de lo desesperado que estés en un momento dado por adquirir riqueza, poder, éxito o fama, nunca uses a los niños como palanca o moneda social. Especialmente bajo un pretexto malévolo y erróneo".

Y ha continuado diciendo: "Explotar la identidad de género de mi hijo para llamar la atención en tu campaña política te ha puesto en el lado equivocado del universo, he sido quemada en la hoguera por hombrecitos inseguros, narcisistas e impotentes como tú muchas veces y, aun así, todavía estoy aquí. Puteaste a la bruja equivocada".

Muchos fans han apoyado a la actriz y han comentado: "Probablemente nunca se le haya ocurrido a nadie que ella REALMENTE escucha a sus hijos con respecto a lo que los hace sentir cómodos y felices y, a veces, eso puede significar dejarlos elegir una camisa de flores femenina para usar en lugar de obligarlos a vestirse de la manera en que la sociedad piensa para haceros sentir mejor a vosotros".

Esta no es la primera vez que Megan Fox habla sobre la libertad para vestir de sus hijos. Durante una entrevista para 'The Talk' la actriz afirmó que uno de sus hijos "ama llevar vestidos" y añadió: "Si un niño ama a las princesas y una niña ama el béisbol, eso no es indicativo de su sexualidad. Es indicativo de su comunicación y expresión creativa. No podemos limitar a los niños diciéndoles cómo deben jugar.".

Por su parte, el padre de los niños y exmarido de Megan, Brian Austin Green, también ha respondido a las acusaciones de Starbuck hacia Fox.

"Es una historia totalmente falsa. Solo hay unas pocas personas en el mundo que realmente pueden verificar si una historia como esta es cierta y puedo decir con absoluta certeza que no lo es. Esta persona que intenta afirmar que esto es cierto es un ejemplo perfecto de alguien con motivos egoístas que no se preocupa por afectar negativamente a la relación entre padres e hijos", ha afirmado Green para TMZ y ha añadido: "Como sociedad espero que sigamos intentado mejorar. Este Robby Starbuck está lleno de mierda y no tengo idea de quién es".