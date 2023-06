Katy Perry se sincera sobre el pacto de sobriedad al que se comprometió a hacer junto a Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom son una de las parejas más adorables de Hollywood. Tuvieron el primer intento de relación en el año 2016 pero se dieron una segunda oportunidad dos años más tarde y parece ser que fue el momento perfecto para ellos.

Antes de la pandemia se habían comprometido pero tuvieron que posponer el momento de darse el 'Sí, quiero', sin embargo, fue el instante perfecto para ampliar la familia y el 20 de agosto de 2020 naciósu primera y única hija en común, Daisy Dove. Ya son muchos años juntos pero a veces la convivencia puede seguir siendo dura y Katy Perry no ha tenido tapujos sobre el hábito más repugnante que tiene Bloom, como podemos ver en el vídeo de arriba.

Katy Perry y Orlando Bloom | Gtres

La pareja ha disfrutado compartiendo todo juntos y Perry reveló que habíahecho un pacto con Bloom en el que tenían que estar 3 meses sin beber alcohol. La cantautora de 'Teenage Dream' aseguraba: "No bebo mucho pero el fin de semana me permito algún capricho". Sin embargo, se tomó el pacto de sobriedad como un acto de solidaridad con Orlando, de 46 años.

Ahora la cantante ha hablado con la revista 'People' y ha contado lo que les inspiró a hacer este reto: "Hicimos esto porque él está rodando ahora una película en Londres que le está absorbiendo toda su atención y yo quería tener la oportunidad de apoyarle". "Es muy difícil, ya sea una limpieza o una desconexión, a menos que lo hagas con tu pareja. Así que hacerlo juntos lo hace mucho más fácil", dijo Katy a la revista.

Además como señaló la estrella del pop "fue una oportunidad para desconectar" y "simplemente dejar que mi cuerpo se recuperase un poco".

"He tenido una relación bastante buena con la búsqueda del equilibrio". "Me encanta tener mis momentos de desconexión, especialmente teniendo 38 años, haciendo malabares con la intensidad que conlleva mi carrera y con una niña pequeña que no se puede estar quieta".

Katy Perry y Orlando Bloom | Gtres

La historia ha demostrado que Katy no ha tenido problemas para cumplir los objetivos que se ha propuesto y no es la primera vez que se compromete con la sobriedad ya que tras su divorcio con Russell Brand en 2012 también se comprometió a una desintoxicación de tres meses en la que incluía no beber alcohol:

"Ya sabes, probé un montón de formas diferentes". "Me rodeé de buenos amigos, hice todo este proceso de limpieza en el que no tomé nada de alcohol durante tres meses y fue devastador. Tenía que tomar vitaminas y suplementos, caminatas, meditación y oración", recordó Katy sobre ese periodo en 2013 durante 'Alan Carr: Chatty Man'.

"Creo que al final de todo, además de las cosas que hice hubo una energía cósmica que me estaba cuidando de alguna manera. Pero fue muy importante la actitud y yo puse lo mejor de mi parte".

Katy Perry | Gtres

El último álbum de Perry 'Smile' se publicó hace ya tres años pero todavía no está preparada para sacar nueva música: "La creatividad y las ideas nunca han dejado de fluir aunque todavía no se vea públicamente", dice.

"Cuando saqué música quiero que sea a lo grande, quiero dar la vuelta al mundo y hacer una gran gira mundial y cosas así", añade Perry. Por lo que los fans tendrán que esperar para poder escuchar algo nuevo de la intérprete de 'Hot N Cold' pero está vez tendrá que pasar un nuevo filtro: "Daisy siempre es la primera. Sea cuál sea la música que estoy escribiendo, se la pongo a ella y veo si le gusta".