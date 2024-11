SE CELEBRARÁ ENTRE EL 8 Y EL 16 DE NOVIEMBRE

Johnny Depp, en España: presentará su segunda película como director en Sevilla

Entre el próximo 8 y 16 de noviembre se celebrará en Sevilla el Festival de Cine Europeo de la ciudad. Un evento donde Johnny Depp presentará su segunda película como director, Modi, Three Days on the Wing of Madness.