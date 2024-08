Joaquin Phoenix comparte la reacción de Lady Gaga cuando lo escuchó cantar por primera vez en Joker 2: "Creo que escupió el café"

Joker: Folie à Deux es una de las películas más esperadas de este 2024. Tras el enorme éxito que fue la primera entrega en 2019, la secuela traerá varias novedades. Entre ellas, que se tratará de un musical para el que ha contado con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn.

Algunas de las canciones de la película ya están confirmadas y en los avances que nos han mostrado se les ve a los dos actores dándolo todo bailando y campando a sus anchas por Gotham y Arkham.

Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

La artista ya ha demostrado en el cine su talento con películas como Ha nacido una estrella, pero hay más expectación por cómo se desenvuelve Phoenix, quien ya nos deleitó con su interpretación de Johnny Cash en La cuerda floja.

Sin embargo, parece que para esta película, su actuación pilló desprevenida a Lady Gaga. El ganador del Oscar reveló en una entrevista con Empire la reacción de su compañera al oírle cantar por primera vez.

"Creo recordar que escupió el café la primera vez que canté, así que me sentí bien, fue emocionante y me dio confianza", bromeó. "Gaga siempre me animó a decir: Ve con lo que sientas, está bien. Para alguien que no es un artista en ese sentido, puede ser incómodo hacer eso, pero también muy emocionante", se sinceró sobre compartir escenas con la cantante.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

No obstante, no es que Phoenix cantara mal, sino que él mismo lo forzó así porque, según explicó, el personaje lo requería: "Arthur creció escuchando a su madre tocar estas canciones en la radio. No es un cantante y no debería sonar como un cantante profesional. Debería sonar como alguien que se está duchando y simplemente se pone a cantar".

La fecha de estreno de Joker: Folie à Deux ha sido fijada para el 4 de octubre de 2024, exactamente cinco años después del lanzamiento de la primera película.