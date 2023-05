Jessica Chastain reaparece tan cambiada (y rubia) que muchos no la reconocieron sobre la alfombra roja

La actriz Jessica Chastain dejó a todos con la boca abierta en la velada del lunes en la Met Gala.

El exclusivo y extravagante evento de la moda acogió a incontables estrellas de Hollywood que posaron con sus outfits más originales y rindieron homenaje al tema de este año, Karl Lagerfeld.

Hubo muchos momentos impactantes en la gala, como Jared Leto apareciendo disfrazado de gato, pero otra de las que más dio que hablar fue sin duda Jessica Chastain. Puedes ver su alfombra roja en el vídeo de arriba.

Jessica Chastain rubia | Getty

La actriz de 'Los ojos de Tammy Faye' dejó en shock a los fotógrafos y al público al aparecer en un vestido con escote de corazón de Gucci y guantes hasta el codo a juego, un llamativo collar de diamantes y gafas de sol.

Pero lo que impactó realmente fue su cambio de look, pues después de décadas con su icónico pelo rojo, Jessica aparecía rubia platino haciéndose prácticamente irreconocible.

Y es que muchos en redes sociales se preguntaban quién era la mujer sobre la alfombra roja o la comparaban con Lili Reinhart, Lana del Rey, Ashley Simpson tras la sorpresa de descubrir a Chastain.

La actriz, que ha estado muy activa en los últimos años, ha estado en conocidos proyectos como 'Los ojos de Tammy Faye', que fue muy aclamada en la temporada de premios, 'Agentes 355' junto a Penélope Cruz o 'El ángel de la muerte' en Netflix junto a Eddie Redmayne.

Últimamente no paran de circular rumores sobre ella protagonizando la adaptación de 'Los siete maridos de Evelyn Hugo', un best-seller que se está preparando en forma de serie tras el éxito de la misma autora 'Daisy Jones and the Six'. Sin embargo, por el momento Chastain no se ha pronunciado pese a ser la favorita de los fans del libro, ¡y ahora más con su pelo rubio!