Jennifer Lawrence admite que "fue aterrador" cuando su marido le propuso matrimonio y su disparatada respuesta

Jennifer Lawrence saltó a la fama tras interpretar a Katniss Everdeen en la saga de 'Los juegos del hambre' entre 2012 y 2015. A lo largo de los años, su carrera no ha parado de crecer y la actriz ha estrenado su nueva película 'Sin malos rollos', que inaugura su vuelta la gran pantalla después de haber sido madre de su primer hijo, Cy, que comparte junto a su marido Cooke Maroney.

Lawrence y Maroney, director de una galería de arte en Nueva York, fueron vistos juntos por primera vez en junio de 2018. Pocos meses después, en febrero de 2019, anunciaron su compromiso y ese mismo año, en octubre, celebraron la boda en la mansión Belcourt of Newport de Rhode Island a la que asistieron 150 invitados, entre ellos Emma Stone, Ashley Olsen, Adele, Amy Schumer y Kris Jenner.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney | Gtres

La actriz de 'El lado bueno de las cosas' siempre se ha mostrado muy discreta con su vida personal y no suele hacer declaraciones sobre su relación con Maroney, la pareja incluso se mantiene alejada de las redes sociales y de los paparazzis. Sin embargo, Lawrence ha recordado el momento en el que Maroney le pidió matrimonio durante un episodio del programa de YouTube 'Chicken Shop Date' de Amelia Dimoldenberg.

"Fue aterrador, pero muy, muy emocionante", ha afirmado. "No dije lo que quería. Lo imaginé un millón de veces, y luego terminé diciendo: '¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?' Y luego dije: 'Gracias, gracias, gracias'".

Dimoldenberg ha bromeado: "Como una ganadora de un campeonato". A lo que Lawrence ha respondido: "Exacto".

En 2019, durante una entrevista en el programa ET, la actriz dijo sobre su marido que "es la mejor persona que he conocido en toda mi vida" y que la decisión de casarse con él "fue una decisión muy, muy fácil".

En 2022, Lawrence admitió para The New York Times que mientras estaba rodando la película 'Causeway' en Nueva Orleans sintió mucha ansiedad por el compromiso al estar lejos de su casa y esos nervios, incluso, le llevaron a plantearse la boda. Sin embargo, cuando volvió a su casa de Nueva York con Maroney, todas las dudas y la ansiedad se disiparon. "Estoy tan feliz de no haber enloquecido, cancelar la boda y huir", afirmó la actriz.