La hija de 14 años de Adam Sandler deslumbra junto al actor en la alfombra roja

Adam Sandler ha llenado de risas las tardes de muchos hogares desde que comenzó su carrera como actor en la película de 1989, 'Going Overboard'. En esta ocasión, Sandler ha acudido junto a su familia a la premiere de la película 'Unos Suegros de Armas Tomar', en la que ha participado como productor.

"Owen Browning es un honrado director de banco a punto de casarse con el amor de su vida. Cuando su banco es asaltado por los Bandidos Fantasma, cree que sus futuros suegros, que acaban de llegar a la ciudad, son los célebres forajidos", describe la sinopsis oficial de la cinta protagonizada por Nina Dobrev ('Crónicas Vampíricas'), Adam DeVine ('Dando la nota'), Pierce Brosnan y Ellen Barkin ('Vida de este chico') que se estrena el próximo 7 de julio en Netflix.

Sandler ha posado en la alfombra roja junto a su mujer, la modelo y actriz Jackie Titone, y su hija de 14 años, Sunny, que apenas realiza apariciones públicamente. El parecido entre la joven y Sandler es increíble, la hija menor del actor es clavada a él. Sin duda, de tal palo, tal astilla.

Adam Sandler junto a su mujer Jackie Titone y su hija Sunny | Getty

Sandler ha optado por un look acorde a su estilo casual e informal, una camisa hawaiana blanca y azul junto a unos pantalones grises. Sunny ha escogido un vestido largo azul y blanco de Reformation y ha deslumbrado a todos con su radiante sonrisa con la que posaba junto a sus padres. Por su parte, Jackie ha lucido un vestido lencero satinado de color blanco roto y una blazer oversized a juego que combinó con un bolso de mano blanco y rosa.

Jackie y Adam se conocieron en 1999 en el set de rodaje de 'Un papá genial', película que Sandler produjo y en la que también actuó. La pareja se enamoró perdidamente y tras cuatro años de relación, se casó en 2003 en Malibú. En 2006 tuvieron a su primera hija, Sadie, y dos años después, nació Sunny.

En varias ocasiones, hemos podido ver a la familia al completo, pero esta vez Sadie no ha acudido a la premiere. Sin embargo, podremos ver a toda la familia compartiendo sus dotes actorales en la película 'You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah', que estará disponible el próximo 25 de agosto en Netflix. Las jóvenes de la casa coincidieron con papeles más pequeños en 'Niños Grandes' y 'Hotel Transilvania', pero en esta ocasión, se estrenarán con su primer papel protagonista interpretando a las hermanas Ronnie and Stacy.