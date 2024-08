George Clooney revela el "miserable" con el que no volvería a trabajar y que hizo de su vida un "infierno"

En una reciente entrevista, el aclamado actor George Clooney, conocido por su elegancia y carisma tanto dentro como fuera de la pantalla, no se ha contenido al hablar de su experiencia trabajando con el cineasta David O. Russell.

Clooney ha lanzado una dura crítica contra el director, calificándolo de "un miserable imbécil" durante una entrevista promocional de su nueva película: Wolfs, con su coprotagonista, Brad Pitt y publicada en GQ.

George Clooney y David O. Russell en el set de Tres Reyes | Cordon Press

Las palabras de Clooney no han sido elegidas a la ligera. Durante la entrevista, el ganador del Oscar ha hablado sobre la importancia de gestionar su tiempo a medida que envejece, subrayando que los proyectos en los que decide involucrarse deben tener un valor significativo tanto en lo personal como en lo profesional.

"Cuanto mayor te haces, la distribución del tiempo es muy diferente. Cinco meses de tu vida es mucho", ha dicho Clooney, dejando claro que no está dispuesto a malgastar su tiempo en proyectos que no valen la pena.

El actor ha hecho una comparación entre trabajar en una buena película y lidiar con un entorno laboral tóxico, citando su experiencia en el set de Tres Reyes, donde trabajó bajo la dirección de David O. Russell:

"No se trata simplemente de, Voy a hacer una película muy buena, como Tres Reyes, y voy a tener a un puto miserable como David O. Russell haciendo de mi vida un infierno. Haciendo de la vida de cada persona del equipo un infierno'", ha declarado Clooney, evidenciando el descontento que experimentó durante la grabación de la película.

George Clooney, Mark Wahlberg y Ice Cube en Tres Reyes | Warner Bros

Las tensiones entre Clooney y Russell no son un secreto en Hollywood. Los rumores de sus desencuentros en el set de Tres Reyes han circulado durante años, destacando un incidente en particular en el que ambos llegaron a las manos debido al trato abusivo de Russell hacia los miembros del equipo de producción. Clooney, conocido por su profesionalismo y trato amable con sus compañeros de trabajo, aparentemente no pudo tolerar el comportamiento del director, lo que desencadenó la confrontación.

Con estas declaraciones, Clooney ha dejado claro que, por muy talentoso que sea un director, el ambiente en el que se trabaja es igualmente importante. Su crítica a Russell pone de relieve la importancia de crear un entorno de trabajo positivo y respetuoso, algo que debería ser fundamental en cualquier ámbito profesional, incluyendo el mundo del cine.