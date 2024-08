Esta es la nueva atracción de Harry Potter que prepara Universal Orlando

Universal Orlando estrenará en 2025 The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, la tercera entrega dedicada al universo del mago Harry Potter que albergará este complejo de parques temáticos ubicados en el centro de Florida.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic será una de las cinco áreas, o "mundos", que conformarán Universal Epic Universe, el nuevo parque temático que el próximo año estrenará Universal Orlando Resort y que también acogerá atracciones dedicadas a Mario Bros y a la franquicia Cómo entrenar a tu dragón, entre otras.

La cuenta de Universal Orlando Resort ha publicado un vídeo que imagina cuál será el aspecto de esta nueva atracción cuando esté terminada, y puedes verlo arriba.

Diseño de la nueva atracción de Universal Orlando | EFE

El mundo en torno a Harry Potter ofrecerá "una impresionante colección de experiencias" que incluirá atracciones como Harry Potter y la Batalla en el Ministerio, la cual tomará innovaciones por las que los parques Universal son conocidos y será "una de sus atracciones más impresionantes hasta el momento", según una nota.

Entre el resto de atracciones figuran el espectáculo Le Cirque Arcanus, consistente en "una experiencia teatral en vivo y a gran escala en el corazón de la tierra", así como Cosme Acajor Baguettes Magique, la tienda de varitas mágicas diseñadas por el prestigioso artesano Cosme Acajor.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic estará ambientada en el "París mágico" de la saga cinematográfica Animales Fantásticos e incluye el Ministerio de Magia británico de las películas de Newt Scamander, el icónico personaje creado por la autora británica J.K. Rowling en la saga fantástica Harry Potter.

Este proyecto sigue la estela de The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade inaugurado en 2010 en el parque temático Universal Islands of Adventure, y de The Wizarding World of Harry Potter - Callejón Diagón, estrenado en 2014 en Universal Studios Florida.

Universal Epic Universe será el cuarto parque temático de Universal Orlando Resort, que ya cuenta con los parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay, los cuales se distribuyen en una extensión de 700 hectáreas en el centro de Florida.