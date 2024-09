El especial reencuentro de Penélope Cruz y Johnny Depp tras años de amistad tras actuar juntos en Piratas del Caribe o Blow

23 años después de compartir pantalla en la icónica película Blow, Johnny Depp y Penélope Cruz han demostrado que algunas conexiones cinematográficas son eternas. Ambos actores, quienes interpretaron a una pareja envuelta en el oscuro mundo del tráfico de cocaína en la cinta de 2001, se han encontrado en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde el tiempo parecía no haber pasado para ellos.

Cruz, quien ha asistido al evento para acompañar a su esposo Javier Bardem, ha aprovechado la ocasión para compartir un nostálgico momento junto a Depp, publicando un selfie de los dos en sus historias de Instagram.

Johnny Depp y Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián | Instagram @penelopecruzoficial

En Blow, dirigida por Ted Demme, Depp dio vida a George Jung, un traficante de drogas que se convirtió en una pieza clave para el cartel de Medellín, mientras que Cruz interpretó a su explosiva esposa cubana, Mirtha Jung. La película, basada en hechos reales, capturó las tensiones y tragedias personales que acompañan a una vida dedicada al crimen organizado, y desde entonces ha sido considerada un clásico de culto. Para los fans, ver a Depp y Cruz reunidos después de tantos años fue un recordatorio del poder de sus interpretaciones y de la química que compartieron en pantalla.

Johnny Depp y Penélope Cruz en Blow | Cordon Press

La reunión no fue meramente casual. Depp asistió al festival para presentar su nueva película como director, Modi: Three Days on the Wing of Madness, mientras que Cruz acompañaba a Bardem, galardonado con el Premio Donostia a la Trayectoria. El festival no solo celebró sus logros individuales, sino también el cariño y la amistad que ambos actores han mantenido a lo largo de los años, habiendo colaborado en otros proyectos como Piratas del Caribe y Asesinato en el Orient Express.

En un mundo donde las carreras y las colaboraciones cambian con rapidez, este tipo de momentos son raros y especiales, mostrando que algunas conexiones en la pantalla logran perdurar incluso en la vida real.