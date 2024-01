Entrevista a Roque Baños: Así se creó la BSO de Valle de Sombras, la épica película de Salvador Calvo

El pasado 12 de enero llegó a los cines Valle de sombras, el thriller aventurero dirigido por Salvador Calvo y protagonizado por Miguel Herrán que ya es un éxito de taquilla, nominado a 3 premios Goya y cuya banda sonora ha compuesto Roque Baños.

El compositor murciano no necesita carta de presentación. Cuenta con una exitosa y larga carrera tanto en nuestro país como en Hollywood, y ha ganado 3 premios Goya. Pero Roque no deja de trabajar, y nos cuenta que tiene pendiente de estreno "Un hípster en la España vacía, una comedia de Emilio Martínez-Lázaro" y ahora se encuentra componiendo para "una producción americana" de la que no puede dar más detalles.

Roque se sumerge en cada uno de sus trabajos como hizo para la banda sonora de Valle de Sombras, que recuerda como "una experiencia muy gratificante tanto por volver a trabajar con Salvador Calvo, que siempre es un inmenso placer, como por la historia en sí que transita por los lugares más desconocidos del alma que da paso al tremendo arco de transformación del protagonista".

Para desarrollar una banda sonora de estas características, Roque Baños se ha inspirado en "la propia historia, dónde acontece, y por supuesto el entusiasmo que Salvador Calvo transmite y mi empatía con los personajes, algo que siempre intento llevar a cabo para poder reflejar sus almas lo mejor que pueda".

En su carrera como compositor ha trabajado en prácticamente todos los géneros en cine y series, pero él no tiene un género específico favorito. "Me encanta variar de género, esto me permite descubrir lugares que no podría si me estancase en uno específico. Para mi, lo bello de la música en general y la música de cine en particular, es que es infinita, y permite viajar por mundos diversos es lo mejor".

La banda sonora de Valle de sombras está disponible desde este viernes en todas las plataformas y puedes escucharla aquí.

Sinopsis de Valle de sombras

Cordillera del Himalaya, año 1999. Quique, Clara y Lucas disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en la India. Una noche, durmiendo al raso durante una tormenta, sufren un brutal ataque por unos bandidos. Horas después, Quique es rescatado y trasladado a una aldea aislada en las montañas.

Allí, incomunicado, permanece hasta la llegada del invierno, que permite la formación de la única vía de salida de la aldea: el río helado. El camino de vuelta, lleno de peligros, en compañía de varios niños de la aldea, pondrá a prueba todo lo que Quique ha aprendido durante su estancia en el corazón del Himalaya.