Encuentran muerto al actor Frank Vallelonga Jr. y acusan a un hombre de arrojar su cuerpo desde un coche

El actor Frank Vallelonga Jr. ha sido encontrado muerto al lado de un edificio de las calles del Bronx en Nueva York. El intérprete aparece en la película ganadora de 3 Oscar 'Green Book', protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

La cinta cuenta la historia del padre de Frank Vallelonga Jr., Tony Lip, un rudo italoamericano del Bronx que es contratado como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley. Frank Vallelonga Jr. interpretaba en 'Green Book' a su tío en la vida real, Rudy Vallelonga.

Green Book | Agencias

La triste noticia la ha confirmado su agente Melissa Prophet en un comunicado que dice: "Lamentablemente puedo confirmar que esto es cierto".

La policía tuvo constancia de que había "un hombre inconsciente" en el Bronx sobre las 3:50 am al lado de una fábrica de láminas en el Bronx. Al llegar, las autoridades encontraron a un hombre "inconsciente y que no respondía" que no estaba identificado.

"El hombre no tenía signos evidentes de trauma observados. EMS respondió a la ubicación y declaró al hombre muerto en la escena", decía el comunicado de las autoridades.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte, aunque se comenta que podría haber siso por sobredosis, pero "la investigación sigue en curso en este momento", dice la policía de Nueva York.

Frank Vallelonga en 'Green Book' | Universal Pictures

Pero al día después de los hechos, según apunta el 'New York Post', la policía arrestó a un hombre de 35 años llamado Steven Smith acusado de ocultar un cadáver humano.

Al parecer, Smith fue captado por una cámara de vigilancia tirando el cuerpo de Vallelonga Jr. de un coche, ha dicho un portavoz de la policía.

Pero Smith ha negado cualquier participación en la muerte de Vallelonga y dijo a la policía: "Ese tipo ya estaba muerto", según News 10 en Albany, Nueva York. Aunque, habría confesado otro caso que se estaba investigando pero del que no se tiene detalles.