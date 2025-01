Deborra-Lee Furness habla sobre su nueva etapa: Tras la traición que ha sufrido por Hugh Jackman

Deborra-Lee Furness se ha mantenido durante un tiempo al margen de todo lo que estaba sucediendo en torno a su exmarido, Hugh Jackman, pero ahora ha hablado por primera vez de cómo está, poco después de que el actor confirmase su relación con Sutton Foster, con quien compartió escenario en el musical de Broadway The Music Man mientras aún seguía con Deborra.

Los rumores de una supuesta infidelidad por los tiempos de ambas relaciones de Hugh ha perseguido a todos los implicados, y recientemente también salía a la luz que no iba a ser un divorcio fácil debido a la gran fortuna que ambos deben repartirse.

Hugh Jackman y su exmujer Deborra-Lee Furness | Cordon Press

Tras un tiempo fuera del foco mediático, Deborra ha hablado por primera vez y lo ha hecho en la alfombra roja del Open de Australia, donde ya se la había visto junto a su hija, y está dispuesta a seguir adelante.

"En Melbourne siempre me sentiré como en casa", explica al Herald Sun. "He recibido algunas ofertas para películas aquí. Todavía estoy leyendo algunos guiones, así que si hay algo, será genial".

Deborra-Lee Furness con su hija Ava Jackman | Getty

En cuanto a sus proyectos actuales, Deborra explica: "Tengo algunos proyectos en Nueva York. Estoy en 'tercer capítulo' [etapa]. Soy creativa, me encanta ser creativa en varias áreas y creo que viajaré más".

Para Deborra, Australia es muy importante y, según ha comentado, a sus hijos "les encanta la sencillez, la comida, la cultura. Además, tienen familia y amigos aquí. No hay lugar como el hogar". Continúa diciendo: "Pasamos una Navidad en Nueva York y otra aquí".

"Me siento como si hubiera estado aquí desde siempre. Me encanta volver, crecí aquí. Cada vez que salgo, Ava me pregunta: '¿Hay alguien que no conozcas en Melbourne?'", confiesa la actriz sobre su tierra natal.

Con estas declaraciones, Deborra ha demostrado su entereza ante la situación, centrándose en su futuro profesional y personal. A pesar de enfrentarse a este duro proceso de divorcio con Jackman, la actriz ha optado por mantener una actitud positiva ante su nueva etapa en la vida.