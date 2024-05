Chris Pratt recuerda sus orígenes humildes y cómo malgastó "muy rápido" 75.000 dólares: "Nadie me enseñó"

Chris Pratt es uno de los actores más conocidos de Hollywood gracias a formar parte de sagas como Guardianes de la Galaxia o Jurassic World. En los últimos años también está haciendo carrera en la animación prestando su voz a películas como Super Mario Bros o Garfield. Todo ello mientras disfruta de su vida familiar con Katherine y su suegro Arnold Schwarzenegger, del que se siente orgulloso.

Ahora bien, antes de su éxito, el intérprete tuvo una juventud discreta económicamente y no fue hasta bien entrados los 2000 cuando empezó a ganar fama en la televisión gracias a Parks and Recreation o Everwood.

Por ello, cobrar su primer gran sueldo fue una alegría inmensa para el actor aunque le durara poco. Así lo ha recordado en una entrevista en el podcast Sway in the Morning, poniendo en valor los conocimientos sobre finanzas para evitar lo que le pasó a él.

Chris Pratt y Aubrey Plaza en Parks and Recreation | Cordon Press

"Tenía la impresión de que nunca me quedaría sin dinero", explicó. "Con el primer cheque de pago que recibí pensé: '¿Hablas en serio?' Había vivido con muy poco dinero durante mucho tiempo, así que el primer trabajo importante que conseguí... Fue una película para televisión. Me pagaron 75.000 dólares y pensé: 'Nunca volveré a ser camarero. Que os jodan, me voy'. y luego, unos dos meses después, dije: '¿A dónde se fue ese dinero?'".

Gran parte de aquel sueldo lo destinó a viajar entre Maui, Australia y gran parte del mundo, invirtiéndolo en un yate: "Nunca hubiera imaginado ganar esa cantidad de dinero y se fue muy rápido".

El actor explicó que no le enseñaron sobre educación financiera en su juventud porque su familia "nunca tuvo dinero cuando éramos niños".

"Me llevó bastante tiempo detenerme y decir: 'Está bien, tengo que ser más prudente con esto'", recordó, añadiendo que ideó un plan para que a su familia no le faltara de nada.