Tras La Casa de Papel: Úrsula Corberó vuelve a otra banda de ladrones en su nuevo proyecto en Hollywood, Lift

Tras deleitar al público internacional con Snake Eyes y la serie Snatch, Úrsula Corberó vuelve a apostar por un proyecto en Hollywood de la mano de Netflix con Lift: Un robo de primera clase, una cinta llena de acción y atracos en los que la actriz ya se ha convertido en una experta después de dar vida a Tokyo en La Casa de Papel durante cinco temporadas.

En la película, Corberó forma parte de una banda liderada por el mismísimo Kevin Hart quien interpreta a Cyrus, el ladrón experto del equipo. Tras ser acusados de robo de identidad, blanqueo y transporte de bienes robados, la banda es contratada por el gobierno para llevar a cabo un robo por valor de 500 millones de dólares con el objetivo de que no lleguen a su destinatario, una organización terrorista. Sin embargo, hay una dificultad añadida: el robo se debe producir en el aire, ni más ni menos que en un avión a 12.000 metros de altura.

Úrsula Corberó en Lift: Un robo de primera clase | Netflix

Como puedes ver en el tráiler de arriba, la actriz española interpreta a Camila, una conductora temeraria experta en persecuciones que, en esta ocasión, deberá aprender a pilotar un jet privado para lograr salir con vida de la misión.

Lift: Un robo de primera clase promete una gran dosis de comedia, adrenalina y mucha mucha acción, y si esto te resulta familiar es porque viene de la mano del director F. Gary Gray, quien ha estado al mando de exitosas películas como Fast & Furious 8 y The Italian Job.

Lift: Un robo de primera clase con Kevin Hart y Úrsula Corberó | Netflix

Junto a Corberó y Hart se une un reparto estelar de actores formado por Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Vincent D'Onofrio (La chaqueta metálica), Billy Magnussen (Aladdin), Jacob Batalon (Spider-Man: No Way Home), Jean Reno (León), Sam Worthington (Avatar) y Paul Anderson (Peaky Blinders), entre otros.

Lift: Un robo de primera clase llega a Netflix el 12 de enero de 2024.