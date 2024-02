Blake Lively se sincera tras salir de fiesta y dejar a sus hijas "por primera vez" después de la pulla de Ryan Reynolds

Blake Lively, además de actriz, es todo un icono dentro del mundo de la moda. En cada aparición pública sorprende con sus impactantes looks haciendo ver que el papel de la gran Serena van der Woodsen en Gossip Girl le venía como anillo al dedo.

Su último conjunto fue todo un boom. Al más puro estilo ochentero, la mujer de Ryan Reynolds acudió a la Super Bowl vestida con un chándal rojo combinado con tacones de aguja. Ahora que ya han pasado unos días y a pesar de la pulla que le hizo su marido por dejarle en casa, se ha encargado de compartir su outfit con complementos incluidos a sus 44,5 millones de seguidores en Instagram. Lo ha hecho a través de un post y dos stories. En la imagen que ha dejado en su muro ha puesto varias fotos de ella vestida frente a un espejo y otras en el Estadio Allegiam.

En el pie de las imágenes ha escrito: "La semana pasada dejé a mis hijas por primera vez en mi vida y me puse pantalones que eran zapatos. Saqué fotos boca abajo y no tenía ni idea. Llevé un brazalete de la amistad como Flat Stanley para mi marido como si no me diera cuenta de que no estábamos en 2007. Tomé prestadas más joyas que el esqueleto de Piratas del Caribe. Y fui de fiesta. Ahora sé cómo sería mi episodio de The Twilight Zone".

Blake Lively posa con un colgante de la amistad de Deadpool y Lobezno | Instagram story de Blake Lively

Con estas divertidas palabras que resumen lo bien que lo pasó, la actriz ha dejado además una foto muy llamativa. En su muñeca llevaba un brazalete de la amistad. Se trata de un corazón partido en dos mitades. Una es de Deadpool y la otra de Lobezno, haciendo referencia así al próximo estreno de Deadpool 3 el 26 de julio, película que protagoniza su marido junto con su gran amigo Hugh Jackman.

Además, a través de un story también ha querido dejar constancia de que el brazalete también es en formato colgante: "Parece que no puedes llevar las dos mitades de un collar de la amistad tú sola. Quien diría que los días en el colegio eran malos después de todo". Tirando de ironía, la intérprete ha mostrado que con uno no le era suficiente.

Blake Lively muestra su look de la Super Bowl | Instagram story de Blake Lively

Por último, ha subido otro en formato vídeo en el que sale posando, y ha escrito sobre esos tacones de aguja tan comentados: "Estos zapantalones están hechos para andar y esto es lo que harán". Al parecer, ha unido las palabras zapato y pantalón para contar en tono de humor que están unidos y que se pueden desmontar.

Así, con esta pequeña recapitulación en Instagram, Blake Lively termina de contestar a todas las preguntas sobre su último look viral y dejar claro que, aunque no estuviese ahí, siempre lleva a su marido más que presente, hasta en cuello y muñecas.