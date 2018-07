Xplora anota un 1,4% de audiencia

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Next 402.000 (2,9%)

Nova: Doña Bárbara 325.000 (2,8%)

Nitro: Fútbol Sub19 352.000 (2,8%)



La Siete: Sálvame Deluxe 203.000 (1,8%)

FDF: La que se avecina 642.000 (4,8%)

Boing: Doreamon Gato cósmico 429.000 (3,6%)

Divinity: Entre Fantasmas 301.000 (2,4%)

Energy: Cuarto Milenio 162.000 (1,1%)



Clan TV: Bob Esponja 456.000 (3,5%)

Teledeporte: Tour de Francia 184.000 (1,5%)

24H: La noche en 24H 198.000 (1,2%)



Disney Channel: Shake it up 460.000 (4,3%)

Intereconomía TV: El gato al agua 379.000 (2,4%)

Marca TV: Futboleros 130.000 (1,2%)

MTV: Jersey Shore 142.000 (1%)

13TV: Cine - Alien Hunter 246.000 (1,5%)

Discovery Max: Así se hace 277.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - Víctor o Victoria 322.000 (2,1%)



Xplora: Las Vegas Prisión Central 229.000 (1,4%)

La Sexta3: Cine - Darkness 373.000 (2,3%)

Las cadenas temáticas de TDT mantienen su pulso con las audiencias. La jornada de ayer fue para Xplora y La Sexta3 frente a Discovery Max y Paramount Channel. La cadena de documentales anotó un 1,4% de audiencia frente al 1,2% de share de Discovery Max. Lo mismo ocurre con la cadena Todo Cine, que registró una audiencia del 1,6% frente al 1,1% de Paramount (+0,5 putnos de diferencia).



FDF lidera las TDT con el 4% de audiencia, seguido de Clan TV (2,9%), que remonta con las vacaciones de los más pequeños de casa, algo que también se nota en Boing y Disney Channel, que empatan a 2% de cuota.



Neox logra una audiencia del 2,5% de cuota en el día y Nova y Nitro empatan con 1,7% de share. Nitro supera en +0,7 puntos a su competencia directa, Energy (1%).