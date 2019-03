'True Blood' pierde audiencia en su vuelta

'True Blood', el drama de vampiros de la HBO, acaba de volver a la pequeña pantalla con no muy buenos resultados. El estreno de la sexta temporada de la ficción, que tuvo lugar el pasado domingo, no ha podido estar a la altura de sus anteriores tandas de capítulos.



Según informa The Hollywood Reporter, "Who Are You, Really?", el primer episodio de la nueva tanda de capítulos, fue visto por 4,5 millones de espectadores. La ficción queda así lejos de los 5,2 millones que logró con el estreno de su quinta temporada. Además este dato supone el peor estreno de 'True' Blood desde 2009, cuando el debut de la segunda temporada de la serie congregó a 3,7 millones de espectadores frente al televisor.



En la noche de su regreso. 'True Blood' tuvo que hacer frente a una dura competencia, el de la final de la NBA, que congregó frente al televisor a 14,2 millones de espectadores. A lo largo de la noche, con reposiciones posteriores, logró sumar una audiencia total de 5,6 millones de espectadores.



Tras una primera temporada bastante discreta 'True Blood' fue aumentando su número de seguidores hasta convertirse en la segunda serie más vista de la HBO, sólo por detrás de 'Los Soprano'. Sin embargo, 'Juego de Tronos', con una muy exitosa tercera temporada, acaba de arrebatarle esta segunda posición y el drama de vampiros se queda en tercer puesto.