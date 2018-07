'The Walking Dead' lidera en su franja entre la oferta temática con un 4% de share

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpsons 906.000 (4,8%)

Nova: Corazón Indomable 575.000 (6,3%)

Nitro: Bones 385.000 (2,6%)

Xplora: La casa de empeños 310.000 (1,5%)

laSexta3: Cine - Cinema Paradiso 263.000 (1,4%)



La Siete: Rosalinda 107.000 (0,9%)

FDF: Aída 659.000 (3,8%)

Boing: Hora de aventuras 376.000 (2,8%)

Divinity: House 354.000 (1,9%)

Energy: Crónicas carnívoras 219.000 (1,3%)

Nueve: Supervivientes 136.000 (1,1%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 551.000 (3,7%)

Teledeporte: Estudio Estadio 122.000 (1,2%)

24H: Telediario 2 123.000 (0,8%)



Disney Channel: Violetta 322.000 (2,1%)

13TV: El Cascabel 315.000 (1,6%)

Discovery Max: Una explicación para Stonehenge 336.000 (2%)

Paramount Channel: Cine - Cyborg 506.000 (2,5%)



Neox es líder del prime time (3,9%) con el estreno de la cuarta temporada de 'The Walking Dead', que promedia más de 800.000 espectadores y un 4% de share en sus dos entregas. La serie fue la emisión más vista de las temáticas en el día tras 'Los Simpson' (906.000 espectadores y 4,8%).



'The Walking Dead' se convierte en el estreno de una serie extranjera más visto de las temáticas en temporada y se coloca entre las emisiones de una ficción ajena más vistas de las temáticas en su historia.



La serie fue la oferta temática líder de su franja y es la opción temática líder en jóvenes (10,4%), grupo en el que supera a Cuatro (7,9%) y a La 1 (3,2%). El estreno de 'The Walking Dead' es líder temática en Target Comercial (5,3%) y logró más de 4.800 comentarios en Twitter.



Neox registra su mejor día de temporada (3,2% de audiencia) y es líder absoluto de la Tarde en jóvenes con un 16,1% con sus sitcoms: 'Modern Family' promedia un 4% de share, al igual que 'The Big Bang Theory' y 'Cómo conocí a vuestra madre'.



La telenovela 'Corazón indomable' registra máximo de audiencia al alcanzar un 6,3% de cuota (575.000 espectadores). Nova vuelve a liderar la Tarde temática (4,8%) y supera a Cuatro (3,6%) en esa franja. La cadena vuelve a registrar uno de sus mejores días (2,9%).



Nitro se despide de la audiencia con un 1,5% de share, líder en su género (+0,3 puntos que Energy). Xplora anota un 1,4% de share y comienza sus emisiones online en atresplayer.com, mientras que 'Cinema Paradiso', la última película que emite laSexta3 fue la emisión más vista de la cadena en el día (263.000 espectadores y 1,4%).



'Cinema Paradiso' fue la sexta emisión más comentada de la noche en redes sociales, con más de 9.000 comentarios en Twitter, según datos de tuitele.tv. #CinemaParadiso y #DEPXplora fueron trending topics tras el cierre de los canales.