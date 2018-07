'The Carrie Diaries' se estrella en su estreno

Parece que los espectadores de 'Sexo en Nueva York' no están muy interesados en conocer cómo fueron los inicios de Carrie Bradshaw. 'The Carrie Diaries', la precuela de la mítica comedia ha logrado convencer a 1,6 millones de espectadores, de los que sólo 600.000 eran adultos.



Con este estreno, The CW no ha podido hacer nada en una noche en la que el regreso de 'Cómo conocí a vuestra madre', tras el parón navideño, fue quien arrasó. La comedia de CBS ha captado a más de 10 millones de espectadores.



'The Carrie Diaries' relata cómo era Carrie Bradshaw en su juventud, cuando todavía estaba en el instituto. En esta ocasión AnnaSophia Robb ('Soul Surfer') se mete en la piel del icónico personaje, al que dió vida Sarah Jessica Parker ('La joya de la familia') en su versión adulta.



La pandilla de 'The Carrie Diaries' está formada por Katie Findlay ('The Killing'), Brendan Dooling ('Unforgettable') y Ellen Wong ('Scott Pilgrim contra el mundo'), que dan vida a Maggie, Walt y Mouse respectivamente. El reparto lo completa Austin Butler ('Pequeños invasores'), que se mete en la piel de Sebastian Kydd, el Mr. Big de la precuela.