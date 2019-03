'The Bridge' fue visto por más de 3 millones de espectadores

'The Bridge' arrancó con éxito. El estreno de la serie protagonizada por Diane Kruger y Demián Bichir fue vista por más de 3 millones de espectadores en FX, la premiere más vista de la cadena de cable estadounidense.



La audiencia del estreno de 'The Bridge' alcanzó los 4,1 millones al sumar los diferentes pases que tuvo este domingo en FX, según informa el portal TV by de Numbers.



Tan solo unas horas después de su estreno en EEUU, Fox España estrenó la ficción en nuestro país, liderando entre las cadenas de cable, con 125.000 espectadres (0,8%).



Coproducida por Shine America y FX Productions, 'The Bridge' es el resultado de la adaptación de la serie nórdica 'Bron', una producción de Shine Group's Filmance y Denmark's Nimbus Film Production, ambientada en la frontera entre Dinamarca y Suecia. La versión estadounidense se ambientará en la línea divisoria entre El Paso y Juárez.



'The Bridge' narra la historia de dos detectives, uno de Estados Unidos y otro de México, que tienen que trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie que está matando en ambos lados de la frontera.