'Los Simpson' de Neox, el programa más visto de las TDT (743.000 espectadores)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA



Neox: Los Simpsons 743.000 (3,6%)

Nova: Una Maid en Manhattan 562.000 (2,5%)

Nitro: Sin Rastro / Requiem 464.000 (2,4%)

Xplora: Pesadilla en la cocina 456.000 (2,1%)

La Sexta3: Cine / Seduciendo a un extraño 615.000 (3,1%)



La Siete: Me cambio de familia 263.000 (1,5%)

FDF: Aída 621.000 (3,1%)

Boing: Doraemon gato cosmico 292.000 (1,8%)

Divinity: Tu casa lo vale 381.000 (2,7%)

Energy: CSI Miami 205.000 (1%)

Nueve: Yo soy Bea 84.000 (0,5%)



Clan TV: Pac-Man y las aventuras fantasmales 641.000 (3,4%)

Teledeporte: JO Snowboard (Halfpipe femenino) 252.000 (2,2%)

24H: La noche en 24h 115.000 (0,6%)



Disney Channel: Jessie 378.000 (2,4%)

Intereconomía TV: Queremos opinar 171.000 (1,4%)

13TV: Cine western / El tesoro del lago 269.000 (2,2%)

Discovery Max: El barco más grande del mundo 482.000 (2,3%)

Paramount Channel: Cine / Juegos secretos 375.000 (2%)

Las temáticas de Atresmedia TV fueron ayer las más vistas del día con un total diario de 9,9% de cuota, aventajando en +1,6 puntos a las TDT de Mediaset (8,3%).

En cuestión de cine, laSexta3 suma un total diario de 1,8% ganando a Paramount Channel (1,4%). La película 'Seduciendo a un extraño' fue vista por más de 600.000 espectadores (3,1%).



'El Chiringuito' de Nitro continúa como la tertulia deportiva líder con 2,1% share y 130.000 espectadores, frente a 'Tiki Taka' en Energy (1,6%) y 'Estudi Estadio (0,9%).



Nova sigue siendo líder de la Tarde temática con 3,8% de share, un dato que Divinity no logra superar con su 1,3% de cuota en esta franja. La telenovela 'Una maid en Manhattan' fue la emisión más vista de la cadena al superar el medio millón de espectadores.



Teledeporte no logra remontar su audiencia (0,9%) a pesar de tener la exclusiva los JJOO de Invierno en España. Parece que la audiencia española no está muy convencida por este evento, que solo tiene lugar cada 4 años. El cómputo de emisiones de los Juegos Olímpicos que se celebran en Sochi tan solo registra un 1% de cuota.