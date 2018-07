'Sálvame' tiene el "enemigo" en casa: 'Ciega a citas'. En su primera semana, la nueva serie para las sobremesas de Cuatro hace crecer a la cadena en +1,6 puntos de media en su franja de emisión respecto a las semanas anteriores a su estreno.



'Ciega a Citas' promedia en su primera semana en Cuatro (del 10 al 14 de marzo) un 7,3% de share, lo que supone +1,6 puntos para la cadena en esa franja. La ficción protagonizada por Teresa Hurtado de Ory tiene su público entre los espectadores más jóvenes: promedia un 10,8% entre el público de 13 a 24 años y alcanza el 12,9% entre los de 25 a 34 años.



Estos datos, en comparación con la audiencia de las dos semanas anteriores a su estreno (del 17 de febrero al 7 de marzo), Cuatro crece en +2,9 puntos entre el público joven y en +3,4 puntos entre los espectadores de 25 a 34 años.



Pero la audiencia de 'Ciega a Citas' no proviene de su competidor directo, 'Zapeando', ya que el programa de laSexta no ha visto afectada su audiencia y continúa creciendo. En la semana del estreno de la serie, 'Zapeando' promedió +0,3 puntos que en semanas anteriores. De hecho, el día del estreno de 'Ciega a Citas' (10 de marzo), 'Zapeando' consiguió récord de espectadores (791.000 espectadores).



'Ciega a Citas' le ha "robado" al público más joven a 'Sálvame'. El programa de Telecinco ha perdido -1,1 puntos en la semana del estreno de la serie de Cuatro. 'Sálvame' acusa esta competencia en todos los públicos, ya que pierde audiencia en todos los targets. Entre los espectadores más jóvenes (de 13 a 24 años), el programa de Telecinco pierde -0,9 puntos, frente a la subida de 'Zapeando' (+0,7) y Antena 3 (+0,3).



Aunque 'Ciega a citas' no es el único "enemigo" en casa. De hecho, la serie no crece en audiencia porque gran parte de su público objetivo se queda en otra cadena de Mediaset: FDF. Las reposiciones de 'La que se avecina' en el canal temático anotó de media un 4% de cuota de pantalla en la semana de estreno de la serie de Cuatro, segñun informa Vanitatis.