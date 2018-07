Nova lidera la Tarde de las temáticas (3,9%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA



Neox: Los Simpson 528.000 (2,7%)

Nova: El Clon 550.000 (2,7%)

Nitro: Sin Rastro 372.000 (2%)

Xplora: El jefe 312.000 (1,9%)

La Sexta3: Cine - X-files: creer es la clave 387.000 (2,1%)



La Siete: Callejeros viajeros 370.000 (2%)

FDF: Cine - Imparable 682.000 (3,9%)

Boing: Hora de aventuras 298.000 (1,7%)

Divinity: La casa de mis sueños 356.000 (2,6%)

Energy: ¿Quién da más? 213.000 (1,6%)

Nueve: El comisario 113.000 (0,8%)



Clan TV: Bob Esponja 528.000 (3,4%)

Teledeporte: Conexión Vintage 114.000 (0,7%)

24H: La Noche en 24H 102.000 (0,6%)



Disney Channel: Violetta 433.000 (2,5%)

Intereconomía TV: El gato al agua 224.000 (1,2%)

MTV: Catfish: mentiras en la red 240.000 (1,2%)

13TV: Cine Western - Winchester bill 285.000 (2,9%)

Discovery Max: ¿Cómo lo hacen? 276.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - No me chilles, que no te veo 340.000 (1,8%)

Xplora, logra un 10,9% de share y se sitúa como la opción más vista del día en la Madrugada. Además, las cadenas factuales de Atresmedia TV, Xplora (1,6%) y Nitro (1,4%), superan a la oferta de Energy (1,1%).



La programación de Nova lidera la Tarde de las temáticas con un 3,9% de share. La cadena femenina de Atresmedia TV se impone con un 2,6% a Nueve (0,7%) y a Divinity (2%)