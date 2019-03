MTV arrancó sus emisiones con un 0,4% y cerró mayo con un 0,5%

Tras 10 años emitiendo en España, el 16 de septiembre de 2010 la cadena MTV inauguró una nueva etapa ofreciendo toda su programación en TDT de forma gratuita para el espectador. El balance de estos más de ocho meses de andadura en abierto no es nada positivo, sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre [su primer mes completo] registró un share medio del 0,4% y en mayo no ha pasado del 0,5%.



MTV España ha apostado desde el primer momento por el entretenimiento juvenil, con la combinación de series exclusivas, programas que cuentan con el sello trasgresor que caracteriza a MTV, producción propia, así como la música y la emisión de los eventos internacionales del canal. A pesar del esfuerzo realizado la audiencia ha dado la espalda a la cadena y ha preferido las ofertas del resto de cadenas.



En todo este tiempo la cadena ha lanzado multitud de formatos con el fin de atraer a un mayor número de espectadores, sin embargo, el resultado no ha sido para nada el esperado. De hecho, la audiencia se ha mostrado impasible ante las nuevas propuestas. La evolución que la cadena ha experimentado en estos últimos meses ha sido mínima: Octubre (0,38%), noviembre (0,38%), diciembre (0,40%), enero (0,45%), febrero (0,47%), marzo (0,48%), abril (0,62%) y mayo (0,53%).



DATOS HOMOGÉNEOS

MTV España no tiene espacios que aventajen considerablemente al resto. Tal y como puede observarse en la siguiente tabla las medias que la cadena registra en las diferentes franjas del día son bastante similares. Destaca que desde el comienzo de sus emisiones, la madrugada (02:30-07:00) y la tarde (17:00-20:30) sean las únicas franjas en las que haya logrado siempre mantenerse por encima de la media mensual de la propia cadena.



En abril, MTV España logró, por primera vez, superar la barrera psicológica del 1% de share en la franja comercial que va de los 16 a los 44 años, la más apreciada por anunciantes y comerciales. Este resultado supuso un incremento del 22% con respecto a las cifras de marzo de 2011 y permitieron cerrar el mes de abril con los mejores resultados desde su entrada en la TDT.



El espacio más visto hasta finales de mayo corresponde al programa 'MTV Tuning' emitido el 20 de febrero. Un total de 351.000 telespectadores (1,9%) se decantaron por el programa que presenta el rapero Xzibit.



JUNIO, UN PUNTO Y APARTE EN MTV ESPAÑA

A falta de datos oficiales, la cadena MTV España batirá su récord histórico este mes de junio. La cadena promedia un 0,7%, lo que supone una subida aproximada de dos décimas con respecto al pasado mes de mayo. Programas como 'Alaska & Mario', 'Ya no estoy gordo', uno de los mejores docu realities de reciente factura de MTV, además de 'MTV Tuning' son los espacios más rentables de la cadena.



Precisamente 'MTV Tuning España', una producción de Magnolia TV para MTV, arrancó a mediados de junio batiendo todos los récords de audiencia. El programa se convirtió en la emisión más vista en toda la historia dl canal. La adaptación española del formato consiguió reunir ante el televisor a 388.350 espectadores, con una cuota de pantalla superior al 2,5% de audiencia. En el target objetivo de MTV, 15-35, 'MTV Tuning España' alcanzó un share del 5,4% y fue la quinta oferta más vista del total televisión, situándose tras las generalistas y FDF.