'Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D.' arrasa en su entreno con 12 millones de espectadores

'Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D.', la serie dirigida por Joss Whedon que ejerce de 'spin-off' de 'Los Vengadores' (también dirigida por Whedon), estrenó, con una muy buena recepción de la audiencia, su episodio piloto. Un total de 11.900.000 espectadores la vieron y anotó un share del 4,6% que la situó como lo más visto en los hogares estadounidense en la noche del martes 24 de septiembre. De este modo, la ficción de ABC se convierte en el mejor estreno de la cadena desde que 'Once Upon A Time' anotará un 4 en demográfico en su estreno. Todo un récord.



La competencia a la que se enfrentaba 'Agents Of S.H.I.E.L.D.' era importante. Por un lado el 'talent-show' 'The Voice' en NBC, que fue la segunda opción de la noche del martes y en tercer lugar el estreno de temporada de 'NCIS' en la cadena CBS.