laSexta (7%) suma 29 meses consecutivos líder sobre su competidor

laSexta (7%) suma 29 meses consecutivos de liderazgo sobre su rival y vuelve a ganarle también en Prime Time (6,1% vs 5,5%), así como en Target Comercial, tanto en el total día (8,4% vs 5,9%) como en Prime Time (7,3% vs 6,5%). La Mañana es su franja más fuerte, especialmente de lunes a viernes (13,8%) con la fortaleza de ‘Al Rojo Vivo’ como el programa de debate político líder y ‘Aruser@s’ en un nuevo máximo histórico. ‘El Intermedio’ vuelve a crecer hasta su mejor dato en cinco meses y es lo más visto a diario de la cadena, mientras que ‘Salvados’ lo más visto del mes. ‘Zapeando’, ‘Jugones’ y ‘Más Vale Tarde’ siguen muy por delante de su rival.

'Al rojo vivo' (14,7% y 965.000) crece en seguidores y es el programa de debate político líder con casi +7 puntos y más de 300.000 espectadores sobre su nuevo rival

'Aruser@s' (16,6%, +1,8 vs oct.) bate máximo histórico y también en su emisión completa desde las 07:30 horas (15,3%). Líder absoluto en Target Comercial (20,6%), público masculino (19,2%) y de 45-64 años (21,1%) y en Cataluña (20,9%), Euskadi (18,6%), Valencia (22,6%), Aragón (19,0%)

laSextaNoticias (9,3% y 1.200.000) crece a su mes más visto en 6 meses

laSextaNoticias14H (11,1% y 1.335.000): el más visto de la cadena con su mejor cuota en 7 meses. Muy por delante de su rival (4,1%) en la franja y tercer informativo más competitivo de la Sobremesa

laSextaNoticias 20H (7,9% y 1.102.000), su mes más visto en 6 meses

laSextaNoticias Fin de Semana, tercera opción absoluta en ambas ediciones, con la 1ª (9,9% y 1.042.000) en su mes más visto desde mayo y la 2ª (8,6% y 1.293.000) en su mejor resultado desde abril

'Jugones' (6,1% y 813.000) alcanza su mes más visto desde mayo y lidera sobre su competidor durante 26 meses consecutivos

'Zapeando' (7,2% y 917.000 espectadores) sube y supera a su rival por +1,5 puntos en coincidencia en su mes más visto desde mayo y su mejor cuota del curso

'Más vale tarde' (6,9% y 794.000) es la actualidad más vista de su franja, líder a +1,5 puntos de ventaja con su competidor

'El Intermedio' (8% y 1.428.000) sube, es lo más visto a diario en la cadena con su mejor dato en 5 meses

'Salvados' (1.568.000 y 8,5%) es el programa más visto de la cadena en el mes

'¿Te lo vas a comer?' llega con más de un millón de seguidores y tercera opción en su franja

laSexta Noche (6,6% y 778.000) aporta a la cadena el 32% de su dato en sábado y ‘El Objetivo de Ana Pastor’ sube (5,4%) con cerca de 900.000 espectadores

'laSexta Column' (6,7% y 1.162.000) por delante del millón de espectadores

'Liarla Pardo' (7% y 987.000) iguala su mejor mes desde abril