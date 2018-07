House se despide de 8,7 millones de espectadores

La consulta del doctor House cerró este lunes para siempre. Fox emitió el último capítulo de la mítica serie médica 'House' tras 8 temporadas en antena. Y como no podía ser menos, el doctor más incorrecto de la televisión se despidió como líder absoluto: 8,7 millones de espectadores y 3 puntos en demográficos.



La audiencia de 'House' creció un 32% respecto a la emisión del penúltimo capítulo. Además, con su despedida, la ficción protagonizada por Hugh Laurie conseguía la mejor marca desde el pasado mes de enero, según recoge el portal TV by the numbers.



Fox emitió antes del final de 'House' un capítulo retrospectivo de estas 8 temporadas en antena que fue visto por más de 6 millones de espectadores.



La serie registraba una audiencia de entre los 7 y 9 millones de espectadores en su última temporada, lejos de los más de 15 millones que hacía en sus primeras temporadas.



Fox España no quiso que los seguidores españoles de 'House' tuvieran que enfrentarse a los cientos de spoilers que inundaban Internet al día siguiente del final y emitió de forma simutánea el último capítulo de la serie. La audiencia de la primera emisión (a las 06:30 horas de la mañana), 14.000 fieles vieron la última consulta de House (2,3% de share). En el segundo pase, a una hora más decente (23:15 horas), 55.000 espectadores (0,3% de share).