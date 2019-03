Atresmedia TV cierra un 2013 histórico

En su primer año completo de fusión, ATRESMEDIA TELEVISIÓN cierra el año con una cuota del 28,8%, a solo dos décimas de Mediaset, que cuenta con un canal más.

Triple liderazgo en diciembre con los mejores datos de 2013

La tendencia ascendente que ha registrado el Grupo durante 2013 ha tenido su repunte final en diciembre, mes en el que, al igual que noviembre, logra el triple triunfo de audiencia: Antena 3 (14,5%) supera a Telecinco (14%), laSexta (6,4%) a Cuatro (5,7%) y ATRESMEDIA TELEVISIÓN a Mediaset (29,1%), además con la mayor cuota histórica y la mayor distancia desde la fusión: un 29,9% (+0,8 puntos). De hecho, las principales cadenas del Grupo logran en diciembre su mejor dato mensual, además de ser el mejor dato para Antena 3 desde agosto de 2009 y par laSexta desde noviembre de 2010.

Antena 3 crece de nuevo

Antena 3 nunca había encabezado las audiencias anuales. Tras conquistar la segunda plaza en 2012, en 2013 colidera con un 13,4% de audiencia, a solo una décima de su competidor, la mínima distancia para ganar un año y también la mínima distancia interanual que le separa de su principal competencia.



Durante 2013, Antena 3 ha ganado seis meses la audiencia televisiva, lo que significa que es el año que más meses ha liderado en su historia.Mientras que La 1 y Telecinco marcan, por segundo año consecutivo, sus mínimos anuales –pese a la emisión en 2013 de la Champions y la Copa Confederaciones, respectivamente, Antena 3 es, de las tres grandes cadenas, la única que logra crecer por segundo año.

Líder absoluta del Target Comercial

Antena 3 ha sido en 2013 líder absoluta del Target Comercial, apreciado segmento que Antena 3 arrebata a su principal competidor con la mayor distancia en 15 años (+1,2 puntos): 13,4% para Antena 3 frente al 12,2% de Telecinco. Antena 3 ha liderado todos los meses de 2013 el Target Comercial, salvo el mes en el que Telecinco emite la Copa Confederaciones (junio), con máximo asimismo en el mes de diciembre: 14,8%.



laSexta gana con la fusión

laSexta, en evolución continuada, no ha parado de crecer desde la fusión. No hay un solo mes en el que laSexta no crezca respecto al año anterior desde que se produjo la integración. Desde que nació laSexta nunca había empatado con su principal competidor, ni cuando tenía deportes (fútbol y Fórmula 1). Hasta este año, que ha logrado incluso superarle: laSexta concluye el año por encima del 6% con un 6,03% y se impone a Cuatro, que finaliza con un 5,96%. Es la cadena que experimenta un mayor crecimiento interanual (+1,1 puntos vs. 2012). A partir de septiembre, se consolida en la barrera del 6% y crece desde entonces todos los meses hasta imponerse en diciembre a su competidor con la mayor distancia desde la fusión (+0,7 puntos).

Antena 3 Noticias 1, ante su mejor año desde 2010.

Antena 3 Noticias 1 arrebata el liderazgo al “Telediario” de La 1 (L-D). La oferta informativa de ANTENA 3 NOTICIAS sigue en ascenso. Así, logra su mejor resultado anual desde 2010 con +0,5 de crecimiento vs. 2012 y 2011 hasta superar los 1,8 millones de espectadores y el 13,2% en la media de sus principales ediciones.

Además, ANTENA 3 NOTICIAS 1 arrebata el liderazgo al “Telediario” de La 1 con una media del 15% de lunes a domingo, frente al 14,8% que registra la edición de sobremesa de la cadena pública.

Asimismo, la primera edición del fin de semana consigue en 2013 el liderazgo absoluto, con un 15,4% y más de 1,9 millones de espectadores.En lo que respecta a diciembre, ANTENA 3 NOTICIAS 1 es el informativo líder absoluto de lunes a viernes, con una media del 15% de cuota y más de 1,9 espectadores de media. Igualmente, esta edición es la más seguida del fin de semana el pasado mes con una media del 15,6% y más de 2 millones de seguidores.



laSexta/Noticias, en máximo histórico

Los informativos de laSexta también mantienen su evolución ascendente en 2013. Tanto es así que, por segundo año consecutivo, son los que más crecen respecto a 2012 y cierran el mejor año de su historia tanto en su 1ª como 2ª edición y superan con amplia diferencia a los informativos de su principal competidor (9,1% de media de las dos ediciones vs. el 6,8% de Cuatro).



La primera edición (L-D), laSexta/Noticias14H finaliza 2013 con un 11% de media y 1.156.000 espectadores (frente al 9% de Noticias Cuatro), mientras que la segunda edición, laSexta/Noticias20H cierra con un 7,4% y 875.000 de media (a +2,5 puntos que la edición de Cuatro).

Destaca especialmente la primera edición de lunes a viernes con un 12,1% y 1.277.000 seguidores de media en 2013. Asimismo, la segunda edición mantiene su positiva evolución de lunes a viernes hasta lograr el mejor mes de su historia en diciembre con nada menos que un 9,2% y 1.217.000 espectadores.



Antena 3 conquista dos nuevas franjas: la Sobremesa y la Tarde

Además de la Mañana (14,4%), con ESPEJO PÚBLICO en su año más visto (485.000 y 16,9%), KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA (14,6%, +1 punto vs.2012) y LA RULETA DE LA SUERTE imbatible (1.112.000 y 18%), Antena 3 gana dos nuevas franjas en 2013: la Sobremesa (13,6%) y la Tarde (16%), con lo que es la cadena que más franjas lidera.



En la sobremesa, Antena 3 estrena en enero AMAR ES PARA SIEMPRE, serie que promedia en 2013 una media de casi 1,7 millones de espectadores y el 13,7%. En enero consigue su capítulo más visto (2.102.000 el día 18) y sigue atrayendo a la audiencia hasta conseguir su mayor cuota de pantalla el 28 noviembre, un 16,2%.



EL SECRETO DE PUENTE VIEJO continúa imparable y sitúa 2013 como el mejor año de su trayectoria con 1.970.000 y 18,2%. Consigue además máximos históricos con sus capítulos del 25 de noviembre (2.249.000 espectadores) y del 7 de octubre (22%). Otro de los hitos más importantes de esta ficción es que consigue ser lo más visto de las tardes. Asimismo, su liderazgo consecutivo durante nueve meses le lleva a ser la primera opción de su franja en 2013.Por su parte, los concursos continúan superando en las tardes de Antena 3 el millón y medio de espectadores. AHORA CAIGO consigue este año un 15,7% y 1.533.000 espectadores de media, mientras que ATRAPA EN MILLÓN se sitúa en un 13,1% y 1.509.000 espectadores.





El Grupo líder del Prime Time más diferenciado de la TV



ATRESMEDIA TELEVISIÓN se sitúa como el Grupo líder del Prime Time televisivo en 2013, con un 29,5% de cuota, a +2,2 puntos de Mediaset. Sus principales cadenas son las que más crecen en la franja estelar de todas las generalistas, +1,2 puntos para Antena 3 y +1,3 puntos para laSexta.La ficción más exitosa de la televisión, los programas de entretenimiento y actualidad más novedosos, los talent de mayor prestigio y recorrido internacional, los espacios de actualidad más seguidos y el cine más visto son los diferentes géneros sobre los que el Grupo construye cada día su oferta estelar, entre la que este 2013 ha destacado.



EL TIEMPO ENTRE COSTURAS: no solo es la ficción más vista del año, también la emisión no deportiva más visto de este año con 4.827.000 y 25,3%. Lidera su franja de manera holgada y en su emisión récord supera los 5 millones de espectadores (5.103.000) y roza el 27% (26,9%).TOP CHEF: finaliza su primera temporada con una media del 17,8% y 2.937.000 espectadores, y su evolución ascendente logra que termine el mes como el programa más visto de diciembre, superando a “La Voz”, con más de 3,5 millones de espectadores en el mes.



TU CARA ME SUENA: estrena su tercera temporada como líder absoluto de su franja otro curso más en las 9 emisiones que lleva emitidas, en las que promedia un 21,2% de cuota en la noche de los jueves, con cerca de 3 millones de espectadores.



CON EL CULO AL AIRE: regresa en 2013 con su segunda temporada que mantiene la buena acogida de la primera y se mantiene como primera opción en su franja con 3.035.000 y un 17%.



VIVE CANTANDO: se convierte en una de las revelaciones de este año superando los 3 millones (3.086.000 y 18,7%) en su estreno en septiembre y consigue liderar su franja con una media de 2.635.000 y 15,2%.



ME RESBALA: desde el día de su estreno, el espacio que conduce Arturo Valls se convierte en el programa más visto de la noche de los viernes, con 2.564.000 espectadores y un 15,1 de share.



EL HORMIGUERO 3.0: el espacio conducido por Pablo Motos logra el mejor arranque de temporada de su historia con un 12,6% y 2.423.000 espectadores, marcando máximo mensual de su historia en diciembre con un 13,6% y su mes más visto: 2.738.000 espectadores, datos con los que, por primera vez en un mes, lidera frente a La 1 (13,2%).



El Intermedio: el programa presentado por Wyoming y Sandra Sabatés en laSexta logra el mejor arranque de temporada de su historia: 11,1% y por primera vez supera los 2.000.000 (2.091.000 espectadores), con máximo mensual en febrero: 11,5% y 2.391.000 espectadores.



Salvados: es el programa líder de su franja los domingos de la mano de Jordi Évole con una media en su última temporada de un 14,9% y 3.041.000 espectadores.



Encarcelados: con una media del 9,4% y 1.755.000 espectadores, se sitúa como el programa de mayor impacto de 2013, mientas que Pesadilla en la cocina confirma su acogida este año con una media en su temporada emitida este año de un 13% y 2.431.000 espectadores, superando a su primera temporada en +1,2 puntos. (11,8).

La ficción extranjera también ha tenido un papel destacado con LA CÚPULA (3.274.000 y 18,5%) como la serie no nacional más vista del 2013, con máximo en su segundo capítulo en el día de su estreno: 4.657.000 y 28,4%.



Otro producto de ficción extranjera que triunfa en 2013 fue la mini-serie LA BIBLIA, que arrasó con su estreno en Semana Santa con un promedio en sus tres capítulos de 3.418.000 y 20,4%.



En el apartado de despedidas de ficción, cabe destacar los excelentes datos con los que Antena 3 finalizó series como GRAN HOTEL (2.625.000 y 13,9%), LUNA (2.299.000 y 12,9%) y EL BARCO que concluyó definitivamente en febrero de 2013 con una media en su última temporada de 2.597.000 y 14,3%.Antena 3 se mantiene como referencia en el consumo de cine y lidera con sus contenedores EL PELICULÓN (2.521.000 y 15,3%) y MULTICINE (1.913.000 y 15,4%). La película más vista este año en la cadena ha sido SAFE que el 9 de junio superó los 5 millones de espectadores (25,2%).



Las temáticas se imponen a sus competidoras

Las temáticas de ATRESMEDIA TELEVISIÓN finalizan el año como líderes en su género y público objetivo. Logran también crecer (+0,9 puntos respecto al año anterior) y suman un 9,3%, a solo tres décimas de las temáticas de Mediaset, que cuenta con un canal más. Alcanzan un 11% en Target Comercial.



Neox (2,3%), con su oferta propia y específica que no puede verse en otros canales, vuelve a ser un año más el canal temático líder entre los jóvenes (7,4%) por delante de FDF (7,3%). Es la tercera cadena más vista en jóvenes, solo por detrás de Antena 3 (13%) y Telecinco (11,1%). Las sitcoms estadounidenses son una de sus señas de identidad y se colocan como la oferta líder en jóvenes en las tardes de lunes a viernes. “Los Simpson”, por su parte, se sitúan casi todos los días como lo más visto de los canales temáticos.



Nova vuelve a ser la temática femenina más vista no solo en diciembre, sino en todo 2013. Supera con holgura en el año a las temáticas femeninas de Mediaset: +0,4 vs. Divinity, +0,9 vs. LaSiete, +1,4 vs. Nueve. Cierra el mejor año de su trayectoria (2,1% en total individuos y 2,7% en mujeres) y es la temática de mayor crecimiento respecto a 2012 (+0,5). En 2013 registra además las emisiones más vistas de su historia con “Soy tu dueña”, que supera los 750.000 espectadores. Es cada tarde de lunes a viernes, la temática más vista con su oferta de teleseries y por delante incluso, en algunas ocasiones, de algunas generalistas.



xplora es la cadena líder en su género (1,7%). Supera de nuevo a Discovery Max (1,6%) en el año y crece +0,3 respecto a 2012. Se impone asimismo por +0,5 a Energy (1,2%), el canal masculino de Mediaset, al que gana todos los meses. Registra tres récords mensuales consecutivos en junio, julio y agosto (1,8%, 1,9% y 2,0%) y se coloca por delante de Discovery Max durante siete meses consecutivos en 2013. Destaca especialmente en la franja de Madrugada, donde es la cadena líder, por delante incluso de las generalistas. “Empeños a lo bestia”, “La casa de empeños”, “El jefe”, “Restauradores” son algunas de sus ofertas con mejores resultados y las que protagonizan la lista de sus emisiones más vistas.

Nitro, con un 1,7% en 2013, máximo anual, crece +0,1 respecto a 2012 y supera a Energy (1,2%). Es temática líder en su público objetivo, los hombres mayores de 45 años (2,4%). “Ley y orden”, el cine, “El mentalista”… protagonizan sus emisiones no deportivas con más seguidores.



LaSexta3 es de nuevo la temática todo cine líder del mercado en 2013 (1,6% vs. 1,4% de Paramount). Mantiene su resultado de 2013 con lo que repite máximo anual. El jueves 10 de octubre de 2013 emite la película más vista de su historia y la no infantil más vista de los temáticos en 2013: “La jungla 4.0”, con casi un millón de espectadores (968.000) y un 5,9% de share.