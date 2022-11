AUDIENCIAS

Los más pequeños llegan arrasando. El estreno de 'Tu Cara Me Suena Mini' lidera con 3 millones de espectadores y un 23,2% de share en Antena 3. El programa presentado por Manel Fuentes fue líder del target comercial (24%) y en todos los públicos, así como en todos los ámbitos regionales (excepto en Castilla-La Mancha y Castilla y León).



'Tu Cara Me Suena Mini' registró el 'minuto de oro' del día a las 23:31 horas, cuando cerca de 3,9 millones de espectadores y un 23,5% de la audiencia veían el programa de Antena 3.



Antena 3 lideró el día con un 15,2% de audiencia, superando en +2,4 puntos a Telecinco (12,8%). La cadena de Atresmedia TV se impone también en las franjas del prime time (16,3%) y el late night (24,9%).



Antes, la visita de Susanna Griso a 'El Hormiguero' fue líder de su franja con más de 2,5 millones (15,5%). El programa lideró en el target comercial (18,2%) y entre los espectadores de 13 a 54 años. También fue líder en Andalucía (13,8%), Valencia (22,4%), Castilla-La Mancha (21,1%), Canarias (13,2%), Aragón (16,1%), Baleares (14,8%) y Murcia (20,8%).



Por la tarde destaca el concurso 'Boom', que lideró su franja de emisión con más de 1,4 millones de espectadores y un 15,4% de cuota. El programa presentado por Juanra Bonet fue líder del target comercial con un 15,9% de share.



LASEXTA (7,3%) GANA A CUATRO (6,1%) A PESAR DEL BALONCESTO

Por otro lado, laSexta anota un 7,3% de audiencia en el día, imponiéndose a Cuatro (6,1%) en +1,2 puntos en el día y también en prime time (8,3% vs. 5,1%).



Destaca la audiencia de 'El Intermedio', que fue visto por más de 1,6 millones de espectadores (10,5%), imponiéndose al partido del Mundial de Baloncesto entre las selecciones de EEUU y Lituania, que no llegó a los 900.000 espectadores (5,9%).



La primera edición de laSexta Noticias fue vista por más de 1,2 millones (11,8%), líder en País Vasco (20,2%), Madrid (18,6%) y Murcia (16%). En la sobremesa de la cadena, 'Zapeando' celebró su programa 200 con 860.000 espectadores (6,6%), líder del target comercial (11,7%).



Atresmedia TV fue el grupo líder del día con un 28,8% de cuota total de pantalla. En el prime time alcanza un 31% de audiencia, frente al 22,9% de Mediaset (que cuenta con dos canales más).